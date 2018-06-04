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Hacidimitriu, bu hafta Anastasiadis’le görüşecek

Gazeteler, büyük tarihi ve mimari değer taşıyan anıtların tehlike altında olduğuna dikkat çekti ve onları kurtaracak tek şeyin, Kültürel Miras Teknik Komitesi dışında, duyarlı Kıbrıslı Türk ve Rum mimarların hassasiyet ve inisiyatifleri olduğunu yazdı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 11:17
Hacidimitriu, bu hafta Anastasiadis’le görüşecek

Kültürel Miras Teknik Komitesi eşbaşkanı Takis Hacidimitriu’nun perşembe günü, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e giderek hükümetinin, Komite’nin çalışmalarına destek vermesini isteyeceği haber verildi.

Haravgi “SOS! Kültürel Miras Anıtlarımız Çöküyor… Kültürel Miras Komitesi Başkan’dan Destek İstiyor” başlıklı haberinde, büyük tarihi ve mimari değer taşıyan anıtların tehlike altında olduğuna dikkat çekti ve onları kurtaracak tek şeyin, Kültürel Miras Teknik Komitesi dışında, duyarlı Kıbrıslı Türk ve Rum mimarların hassasiyet ve inisiyatifleri olduğunu yazdı.

Haberde Kıbrıslı Türk mimarların, duvarlarında çatlaklar oluşan ve kurtarmak üzere bazı müdahalelerde bulundukları Beylerbeyi’ndeki Bellapais Manastırı ile ilgili uyarıları ve bir Kıbrıslı Türk’ün sosyal medya hesabından Güzelyurt’taki Ay. Yorgu Manastırı’nın durumuyla ilgili paylaşımları örnek gösterildi.

Bu gazeteye yaptığı açıklamada “anıtlarımızın çoğu dramatik durumda. Restorasyonuna yetişemediklerimiz çöküyor. Bu gerçek” diyen Takis Hacidimitriu’nun önümüzdeki günlerde bu konuyu görüşerek hükümetinin destek vermesini istemek üzere perşembe günü, Rum

Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşeceğini, geçen hafta da Rum Dışişleri bakanı ve İki Toplumlu Teknik Komiteler Koordinatörü, Müzakereci Andreas Mavroyannis’le de görüştüğünü yazdı.

Habere göre Anastasiadis’e, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin hali hazırda hazırladığı çalışmaları ve çalışma yöntemleriyle ilgili çok sayfalı muhtırası temelinde bilgi vereceğini söyleyen Hacidimitriu “Biz, uzatılan yetkimiz temelinde, bildiğimiz gibi devam ediyoruz ancak Başkan’ın desteğini istiyoruz” dedi.

Hacidimitriu Kıbrıslı Türklerin ve Rumların, yıkılmak üzere olanlar hakkında bilgi vererek bu anıtların kurtarılmasına katkı koyduklarına da işaret ederek, Komite olarak bu kişileri, hassasiyetlerinden dolayı ödüllendirmeye hazırlandıklarını da söyledi. 

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