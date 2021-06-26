Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde baskın yedi
Evinde baskın yedi
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Hırsızlıkla suçlanıyor
Hırsızlıkla suçlanıyor
Eşini ve kızını dövdü
Eşini ve kızını dövdü
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi

Her Türlü Yasak Madde Kullanımında Artış Saptandı

Güney Kıbrıs Bağımlılıklarla Mücadele Otoritesi Başkanı Dr. Hristods Minas, koronavirüs sebepli kapanma döneminde bağımlılık yapan yasaklı maddelerin tümünün kullanımında artış gözlemlendiğini açıkladı.

26 Haziran 2021 Cumartesi 13:33
81 Okunma
Her Türlü Yasak Madde Kullanımında Artış Saptandı

Alihtia ve diğer gazetelere göre, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Karşıtı Günü dolayısıyla 2020 yılı raporunu açıklayan Minas, kapalı olunan dönemde yasadışı maddeye erişimin, -Baf, Larnaka ve Ay. Napa’da amfetamin hariç-  azaldığını ancak açılımın yaşandığı Temmuz 2020’de bütün yasak maddelerin kullanımında artış meydana geldiğini söyledi.

Minas hafta sonları Lefkoşa ve Ay. Napa’da ecstasy ve kokain kullanımının tavan yaptığını, kokain kullanımının Lefkoşa’da, amfetaminin de Baf’ta zaman zaman artış gösterdiğini söyledi. Minas, hintkeneviri kullanımının kapalı dönemde neredeyse sıfırlandığını ancak açılmayla birlikte Lefkoşa ve Ay. Napa’da arttığını belirtti.

Aynı gazete, Rum Narkotik polisinin önceki gün düzenlediği olaylı operasyon sonucunda yakaladığı 46 yaşındaki Rum’un, tasarrufunda çeşitli miktarlarda amfetamin ve eroinle çeşitli saldırı aletleri ele geçirdiğini bildirdi.

Gazeteye göre, hakkında iki de trafik ve hırsızlık tutuklama emri bulunan Larnakalı Rumu uyuşturucu nedeniyle arayan polisten, kendini aracına kilitleyerek kaçmaya çalıştı ve aracın kapısını açmayı başaran polise saldırdı. Kişinin tasarrufunda poşetlenmiş ve satışa hazır halde 1,37 gram amfetamin ve 0,11gram eroin, hassas terazi, bıçak ve demir cop bulundu.

Son Güncelleme: 26.06.2021 15:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Her Yağmurda Göle Dönen Larnaka’ya İki Pompa İstasyonu
Her Yağmurda Göle Dönen Larnaka’ya İki Pompa İstasyonu
Hastaneye Yatanların Çoğu 40 Yaş Altında ve Aşısız Kişiler
Hastaneye Yatanların Çoğu 40 Yaş Altında ve Aşısız Kişiler
Hristodulidis, Ürdün Dışişleri Bakanıyla Temaslarda Bulundu
Hristodulidis, Ürdün Dışişleri Bakanıyla Temaslarda Bulundu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim