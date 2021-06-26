Her Türlü Yasak Madde Kullanımında Artış Saptandı

Alihtia ve diğer gazetelere göre, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Karşıtı Günü dolayısıyla 2020 yılı raporunu açıklayan Minas, kapalı olunan dönemde yasadışı maddeye erişimin, -Baf, Larnaka ve Ay. Napa’da amfetamin hariç- azaldığını ancak açılımın yaşandığı Temmuz 2020’de bütün yasak maddelerin kullanımında artış meydana geldiğini söyledi.

Minas hafta sonları Lefkoşa ve Ay. Napa’da ecstasy ve kokain kullanımının tavan yaptığını, kokain kullanımının Lefkoşa’da, amfetaminin de Baf’ta zaman zaman artış gösterdiğini söyledi. Minas, hintkeneviri kullanımının kapalı dönemde neredeyse sıfırlandığını ancak açılmayla birlikte Lefkoşa ve Ay. Napa’da arttığını belirtti.

Aynı gazete, Rum Narkotik polisinin önceki gün düzenlediği olaylı operasyon sonucunda yakaladığı 46 yaşındaki Rum’un, tasarrufunda çeşitli miktarlarda amfetamin ve eroinle çeşitli saldırı aletleri ele geçirdiğini bildirdi.

Gazeteye göre, hakkında iki de trafik ve hırsızlık tutuklama emri bulunan Larnakalı Rumu uyuşturucu nedeniyle arayan polisten, kendini aracına kilitleyerek kaçmaya çalıştı ve aracın kapısını açmayı başaran polise saldırdı. Kişinin tasarrufunda poşetlenmiş ve satışa hazır halde 1,37 gram amfetamin ve 0,11gram eroin, hassas terazi, bıçak ve demir cop bulundu.