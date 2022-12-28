Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Mağaza mağaza gezip hırsızlık yaptılar
Mağaza mağaza gezip hırsızlık yaptılar
Çaldığı karavanı başkasına sattı!
Çaldığı karavanı başkasına sattı!
Milli boksör Metin Turunç mahkemeye çıkarıldı
Milli boksör Metin Turunç mahkemeye...
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı...
Adam kaçırıp dövdüler!
Adam kaçırıp dövdüler!

Hindistan ile askerî ve savunma alanlarında işbirliği

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’ın 29-31 Aralık’ta Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceği, bu çerçevede askerî işbirliği, enerji ve mülteciler alanlarında ikili memorandum ve anlaşmalar imzalanacağı bildirildi.

28 Aralık 2022 Çarşamba 09:50
55 Okunma
Hindistan ile askerî ve savunma alanlarında işbirliği



Haravgi’nin haberine göre Rum Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Dimitris Dimitriu Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar’ın, Rum dengi Yoannis Kasulidis’in davetlisi olarak gerçekleştireceği ziyaret sırasında eğitim, ekonomi, güvenlik, savunma v.b alanlarda ilişkilerin daha da derinleştirilmesi perspektifinin ele alınacağını kaydetti.

İki taraf arasında askerî işbirliği, enerji, mülteciler gibi alanlarda ikili memorandum ve anlaşmalar imzalanacağına işaret eden Dimitriu, Hindistan Dışişleri Bakanlığı’na Türkiye’nin KKTC’nin tanınması yönündeki çabaları ve Rum yönetimi aleyhine yeni emrivakileri hakkında bilgi vereceklerini de sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
HindistanGüney KıbrısAskeri Işbirliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta hazine 651,4 milyon Euro artıya geçti
Güney Kıbrıs’ta hazine 651,4 milyon Euro artıya geçti
KKTC’de yapılan yerel seçim Rum basınına da yansıdı
KKTC’de yapılan yerel seçim Rum basınına da yansıdı
Kıbrıs'ta yılın ilk karı düştü
Kıbrıs'ta yılın ilk karı düştü








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim