Hindistan ile askerî ve savunma alanlarında işbirliği

Haravgi’nin haberine göre Rum Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Dimitris Dimitriu Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar’ın, Rum dengi Yoannis Kasulidis’in davetlisi olarak gerçekleştireceği ziyaret sırasında eğitim, ekonomi, güvenlik, savunma v.b alanlarda ilişkilerin daha da derinleştirilmesi perspektifinin ele alınacağını kaydetti.

İki taraf arasında askerî işbirliği, enerji, mülteciler gibi alanlarda ikili memorandum ve anlaşmalar imzalanacağına işaret eden Dimitriu, Hindistan Dışişleri Bakanlığı’na Türkiye’nin KKTC’nin tanınması yönündeki çabaları ve Rum yönetimi aleyhine yeni emrivakileri hakkında bilgi vereceklerini de sözlerine ekledi.