Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Google Chrome kararıyor, görürseniz şaşırmayın!
Google Chrome kararıyor!
Telegram'dan sonra şimdi de Instagram'a büyük şok
Instagram'a büyük şok
Samsung bu kez akıllı ayakkabısıyla geliyor!
Samsung'tan akıllı ayakkabı!
Whatsapp, o telefonun fişini çekiyor!
Whatsapp, o telefonun fişini çekiyor!
Patlayan Telefon Sahibini Yakarak Öldürdü!
Patlayan Telefon Sahibini Öldürdü!
banner40

Hristodulidis: “2019 Kıbrıs sorunuyla ilgili dönüm noktası yılı”

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, “2019 yılını Kıbrıs sorunu açısından dönüm noktası” yılı olarak nitelendirdi ve “bugünkü kabul edilemez mevcut durumun ise Kıbrıs sorununun çözümünü teşkil edemeyeceğini” öne sürdü.

03 Ocak 2019 Perşembe 17:38
Hristodulidis: “2019 Kıbrıs sorunuyla ilgili dönüm noktası yılı”


Rum haber kaynaklarına göre, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye verdiği demeçte, ilgili bir soruya yanıt veren Hristodulidis, “2019 yılının şüphesiz ve hiç abartısız Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs sorunu çözüm çabaları açısından dönüm noktası yılı teşkil ettiğini düşündüğünü” ifade etti.

“İlk büyük bahsin, referans şartlarında anlaşmaya varılması olduğunu” belirten Hristodulidis, bu çerçevede, referans şartları üzerinde anlaşmaya varılması aynı zamanda özlü ve gelecek vaat eden müzakerelerin yeniden başlamasının, Rum kesimi için tek hedefi teşkil ettiğini öne sürdü.

banner41

Bu mesajın, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için geçici olarak atadığı özel danışmanı Jane Holl Lute’a net bir şekilde iletildiğini de ifade eden Hristodulidis, gerek öze, gerek de sürece ilişkin konulara dokunacak olan referans şartlarıyla istenen şeyin, “müzakerelerle ilgisi olan olguların tam anlamıyla açıklığa kavuşması ve müdahil tüm taraflarca ortak bir okuma yapılması olduğunu” da savundu.

Referans şartları üzerinde olumlu bir sonuca ulaşılmasının 2019 yılında Kıbrıs sorunuyla ilgili ikinci bir dönüm noktasına yol açacağını da savunan Rum bakan, bunun özlü müzakerelerin başlamasından başka bir şey olmayacağını iddia etti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Nikos Hristodulidis2019Kıbrıs SorunuHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hristοdulidis Çin Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Hristοdulidis Çin Dışişleri Bakanı ile Görüştü
“Barbaros Hayreddin Paşa” gemisinin faaliyetleri BM'ye şikayet edildi
“Barbaros Hayreddin Paşa” gemisinin faaliyetleri BM'ye şikayet edildi
Güney’de Turizmden 2013-2018 Arasında 13 Milyar 500 Milyon Euro Gelir
Güney’de Turizmden 2013-2018 Arasında 13 Milyar 500 Milyon Euro Gelir

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim