Hristodulidis Estonya’da Temaslarda Bulundu

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün Estonya’nın başkenti Talin’de resmi temaslarda bulunduğunu, temasları çerçevesinde Kıbrıs sorunu, AB-Türkiye ilişkileri ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Estonya’ya gerçekleştirmesi planlanan ziyareti ele aldığını yazdılar.

Gazete, Hristodulidis’in Estonya ziyaretinin, Estonya’nın Mayıs ayında BM Güvenlik Konseyi başkanlığını yürütüyor olması sebebiyle önem taşıdığını belirtirken, Hristodulidis’in mevkidaşı Eva-Maria Liimetes, Estonya Meclis Başkanı Jüri Ratas ve Dışişleri Komitesi Başkanı Marko Mihkelson’la temaslarda bulunduğunu yazdı.

Hristodulidis’in temasları çerçevesinde, BM Güvenlik Konseyi’nin Türkiye’ye, Kıbrıs sorununun çözüm temeli ve kapalı bölge Maraş konusunda net mesajlar göndermesi gerektiğini dile getirdiğini aktaran gazete, Anastasiadis’in önümüzdeki günlerde Estonya’ya yapması öngörülen ziyaret çerçevesinde, “elektronik yönetim/e-governance” konusunda imzalanacak memorandumun hazırlıklarının da Hristodulidis’in temasları çerçevesinde gündeme geldiğini aktardı.