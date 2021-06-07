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Hristodulidis, Kıbrıs Sorunu ve İkili İlişkiler Gündemiyle Estonya’da

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, dün gece Estonya’nın başkenti Talin’e gitti.

07 Haziran 2021 Pazartesi 12:08
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Hristodulidis, Kıbrıs Sorunu ve İkili İlişkiler Gündemiyle Estonya’da

Fileleftheros’a göre Hristodulidis’in Estonya’daki temaslarında Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ve Kıbrıs sorunu ve ikili ilişkilerin ele alınacağı ziyarette Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Estonya’ya yapması beklenen ziyaretin hazırlıkları yapılacak.

Hristodulidis bu sabah Estonyalı dengi Eva-Maria Liimets ile baş başa görüşecek, ardından ticaret, turizm, inovasyon, dijital dönüşüm alanlarında daha da güçlendirilmesi maksadıyla ikili ilişkilerin gözden geçirileceği heyetler arası görüşmelere geçilecek.

Anastasiadis’in Estonya’ya gerçekleştirmesi beklenen ziyaretin hazırlıklarının da yapılacağı görüşmede Doğu Akdeniz bölgesindeki gelişmeler, Kıbrıs sorunu, TC-AB ilişkileri, Güney Komşuluk ve Doğu Ortaklık İlişkileri gibi AB’nin mevcut gündemi ile ortak ilgi alanındaki uluslararası konular ele alınacak.

Hristodulidis’in daha sonra Estonya Meclis Başkanı Jüri Ratas, ardından da Meclis Dış Konular Komitesi Başkanı Marko Mihkelson ile bir araya geleceği, Estonya Dışişleri Bakanı’nın daveti ile Estonya İnovasyon Bilişim ve Dijital Dönüşüm Merkezi’ni ziyaret ederek incelemede bulunacağı da kaydedildi.

Son Güncelleme: 07.06.2021 16:52
Anahtar Kelimeler:
Rum Dışişleri BakanıNikos HristodulidisEstonya
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