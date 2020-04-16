Huzurevlerinde gerekli önlemler yok

Güney Kıbrıs’taki huzurevlerinin Koronavirüs karşısında gerekli korumaya sahip olmadığı, buralarda görev yapan hemşirelerin ve huzurevi sakinlerinin virüsün insafına terk edildikleri bildirildi.

Fileleftheros gazetesi: “Huzurevleri Tanrının İnsafına Kaldı” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’taki huzurevlerinin Korona virüs karşısında gerekli desteği ve korumayı alamadıklarını yazdı.

Gazete, özellikle Aradip bölgesindeki bir huzurevinde iki virüs vakasının tespit edilmesinin endişelere yol açtığını vurgulayarak, Özel Huzurevleri Birliği Başkanı Lukias Grigorui’nun açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Grigoriu, Rum hükümetinden huzurevlerindeki yaşlıların virüsten korunmaları için gereli önlemleri acilen almasını talep ettiği açıklamasında, en büyük sorunun tedavi görmek için hastaneye giden yaşlıların huzurevlerine geri dönüşlerinde karantinada kalmaları gerekliliği olduğunu vurguladı.

Yaşlıların karantinada tutulmaları için uygun yer olmadığını belirten Grigoriu, huzurevlerinde görev yapan hemşire, çalışanlar ve huzurevi sakinlerine düzenli aralıklarla test yapılması çağrısında bulundu.

Grigoriu, ABD ve diğer ülkelerdeki huzurevlerinde yaşanan ölümlerin kendilerinde endişelere yol açtığını da sözlerine ekledi.