Künye
Kıbrıs 22
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
İlkokul avlusunda taciz!
İlkokul avlusunda taciz!
13 yıl hapse mahkum edildi
13 yıl hapse mahkum edildi
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan zanlı teminatla serbest
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan...
banner107

II. Hrisostomos’un cenaze töreni için güvenlik önlemleri

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos yarın defnediliyor. Rum polisi, cenaze törenine üst düzey yetkililer katılacak olması sebebiyle güvenlik önlemlerini artırdı.

11 Kasım 2022 Cuma 11:03
97 Okunma
II. Hrisostomos’un cenaze töreni için güvenlik önlemleri



Fileleftheros’un haberine göre, Rum polisi ve II. Hrisostomos’un vekili Baf Metropoliti Yeorgios başkanlığında yapılan toplantıda kararlaştırıldığı üzere, II. Hrisostomos’un cenazesinin tutulmakta olduğu Apostolos Varnavas Katedrali’ndeki güvenlik tedbirleri dün artırıldı. Güvenlik önlemlerinin yarın Apostolos Varnavas Katedrali içi ve dışı, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğu binası ve çevresinde daha da artırılacağı belirtildi.

Başpiskoposluğun yer aldığı Lefkoşa Surlariçi (Güney Kıbrıs) bölgesinde özel düzenlemeler yapılacak. Cenazeye katılmak isteyenlere bedava araç parkı kolaylığı sağlanacak.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Ekaterini Sakellaropulos ve Fener Rum Patriği Bartholomeos’un II. Hrisostomos’un cenaze törenine katılmak üzere yarın Güney Kıbrıs’a gideceği ve aynı gün ayrılacağı kaydedilen haberde, polisin, cenazeye katılacak yabancı üst düzey kişiler için ekstra güvenlik önlemi alınacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6 kişi korona virüsten hayatını kaybetti
6 kişi korona virüsten hayatını kaybetti
Dolandırıcılıktan aranan şahıs KKTC’de yakalanarak iade edildi
Dolandırıcılıktan aranan şahıs KKTC’de yakalanarak iade edildi
Güney Kıbrıs’ta olağanüstü toplantı yapılıyor
Güney Kıbrıs’ta olağanüstü toplantı yapılıyor










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim