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İKİ BUÇUK AYDA 400 AİLE İÇİ ŞİDDET VAKASI KAYDEDİLDİ

Rum Çalışma Bakanı Zeta Emilianidu yeni tip koronavirüs önlemlerinin uygulandığı Mart-Mayıs 2020 döneminde yaklaşık 400 aile içi şiddet vakası yaşandığını açıkladı.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 12:18
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İKİ BUÇUK AYDA 400 AİLE İÇİ ŞİDDET VAKASI KAYDEDİLDİ

Rum Çalışma Bakanı Zeta Emilianidu yeni tip koronavirüs önlemlerinin uygulandığı Mart-Mayıs 2020 döneminde yaklaşık 400 aile içi şiddet vakası yaşandığını açıkladı.
Fileleftheros’un haberine göre, Dayanışma Hareketi Milletvekili Yorgios Papdopulos’un ilgili sorusuna cevap veren Emilianidu “son iki buçuk ay içerisinde mağdurların çocuk, kadın ve yaşlılar olduğu 391 aile içi şiddet vakası kaydedildi” dedi. 

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