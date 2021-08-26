Künye
Kıbrıs 35
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kadına şiddet bitmiyor ; “Çıksın gebertecem”
Kadına şiddet bitmiyor ; “Çıksın...
16 yaşındaki kıza taciz
16 yaşındaki kıza taciz
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
İbrahim Takımcılar 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
İbrahim Takımcılar 7 gün daha...
"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”
"Dünyadaki herkes ölecek bir tek...

İki Kadın Bir Adamı Kovalayarak Saldırdı

Baf-Limasol yolunda dün yaşanan ilginç bir olayda, iki kadının içinde bulunduğu aracın, 30 yaşındaki bir adamın kullandığı aracı takip ederek yolunu kestiği ve adama saldırdığı belirtildi. 

26 Ağustos 2021 Perşembe 11:59
746 Okunma
İki Kadın Bir Adamı Kovalayarak Saldırdı

Fileleftheros gazetesi 30 yaşındaki adamın, polise yaptığı şikayette Kuklia bölgesinde yolda giderken iki kadının kullandığı aracın, tehlikeli bir şekilde kendisini geçmeye ve yoldan çıkarmaya çalıştığını ifade ettiğini belirtti. 

Habere göre 30 yaşındaki adam ifadesinde ayrıca, Baf-Limasol eski yolu üzerinde seyrederken ise aynı aracın önünü kestiğini, iki kadının araçtan inerek kendisine demir sopalarla saldırdığını ve aracın camını kırdıklarını söyledi.

Bahse konu adam ayrıca iki kadınının kendisini telefondan arayarak küfür ve tehdit ettiğini de belirtti. 

Gazete iki kadının tutuklandığını yazdı.

Anahtar Kelimeler:
BafLimasol Yolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis’ten “yeni bir çözüm önerisi”
Anastasiadis’ten “yeni bir çözüm önerisi”
Bu Yıl 153 Çocuk Pornosu Vukuatı Kayda Geçti
Bu Yıl 153 Çocuk Pornosu Vukuatı Kayda Geçti
KKTC’nin Hellim İhracatı Yapacağına İlişkin Haber Rum Basınında
KKTC’nin Hellim İhracatı Yapacağına İlişkin Haber Rum Basınında
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim