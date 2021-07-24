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İngiliz döneminde hapishane olarak kullanılan tarihi bina yıkılıyor

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İngiliz sömürge döneminde hapishane olarak kullanılan tarihi bina yıkılıyor

24 Temmuz 2021 Cumartesi 17:21
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İngiliz döneminde hapishane olarak kullanılan tarihi bina yıkılıyor

İngiliz sömürge döneminde valinin hapishanesi olarak kullanılan tarihi yapının yıkılacağı, yerine “Kıbrıs Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü” inşa edileceği bildirildi.

Haravgi Eğlence Belediyesi’nin Enstitü inşası çerçevesinde yıkım izni verdiği binanın ve çevresinin bir tarihe ev sahipliği yaptığını yazdı.

Habere göre, İngiliz vali tarafından kullanılan binanın bir bölümü hapishane,  bir bölümü depo,  bir bölümü ofis ve bir bölümü de olarak ahır olarak kullanılıyordu. Binanın bulunduğu çevrede de antik su kemeri kalıntıları var. 

Belediye Başkanı, Çevre Dairesi’nin söz konusu bina ile ilgili mektubuna dayanarak binanın metruk ve kemirgenlere yuva haline geldiğini, koruma altında olmadığını, “Kıbrıs Üniversitesi”nin gelecekteki yerleşke alanı içerisinde bulunduğunu, inşaata Şehircilik Dairesi’nin izin verdiğini söyledi.

Rum Eski Eserler Dairesi yetkilisi de binanın 20’nci yüzyıl dönemi yeni yapılarından olması nedeniyle koruma altında olmadığını doğruladı. Binanın çevresinde antik su kemeri kalıntıları bulunduğunu da doğrulayan yetkili Üniversite’nin, Eski Eserler Dairesi’nin koştuğu, antik kalıntıların korunması şartını kabul ettiğini, enstitü inşaatının yapılacağını kaydetti.

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