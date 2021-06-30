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İngiliz uçak gemisi, Rum kesiminde demirledi

İngiltere donanmasının inşa ettiği en büyük uçak gemisi "HMS Queen Elizabeth", Kıbrıs Rum kesimindeki Limasol Limanı'na demir attı.

30 Haziran 2021 Çarşamba 17:15
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İngiliz uçak gemisi, Rum kesiminde demirledi

Rum basınında yer alan habere göre, HMS Queen Elizabeth, Limasol'a, Rum yönetimiyle iş birliğinde geniş bir yelpazedeki uygulamalara katılmak üzere geldi.

İngiliz Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada, uçak gemisinin Limasol'da demirlemesinin iki ülke arasındaki "dinamik savunma ittifakının geliştirilmesi ve vurgulanmasına fırsat olduğu" belirtildi.

Açıklamada, "HMS Abilon" komutasındaki İngiliz filosunun geçen yıl "NEMESİS 2020" tatbikatına katıldığı, Rum Milli Muhafız Ordusuna (RMMO) ve Ada'daki diğer ortaklarına geniş çaplı bir eğitim programı sağladığı hatırlatıldı.

Queen Elizabeth'a, 26 bin deniz millik Akdeniz, Hint Okyanusu ve Doğu Asya seferinde 9 gemilik bir filonun eşlik ettiği, bu seferin İngiliz hükümetinin "Batı ittifakının lider devleti ve Doğu Akdeniz'deki aktif ve muteber ortak Global Britanya" vizyonu çerçevesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, Rum yönetimi ve RMMO'da, savunma ve güvenlik alanındaki kişilerin Queen Elizabeth'i ziyaretine imkan tanınacağı, Kıbrıs'taki İngiliz Kuvvetleri ile ortak tatbikatlar yapılacağı belirtildi.

Rusya ile İngiltere arasında geçen hafta Karadeniz’de gerilim yaşanmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, 23 Haziran'da İngiltere'ye ait "Defender" savaş gemisine, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'ın güneybatısında bulunan Felenk'te sınırı ihlal ettiği gerekçesiyle uyarı ateşi açıldığını duyurmuştu.

İngiltere Savunma Bakanlığı da Rusya’nın İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığı iddialarını reddetmişti.

Söz konusu olay, Rusya yetkilileri tarafından "provakasyon" olarak değerlendirilmiş ve İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırılarak, İngiltere'ye protesto notası verilmişti.

Öte yandan, dün, Rus donanmasına ait gemilerin İl-38 denizaltısavar uçaklarıyla birlikte Akdeniz'de tatbikat yaptığı bildirilmişti.

Rus medyasında yer alan değerlendirmelerde, Akdeniz'de gerçekleştirilen tatbikatın, uçak gemisi Queen Elizabeth'in de yer aldığı İngiliz birliklerinin bölgede bulunduğu döneme denk geldiğine işaret edilmişti.

Haberlerde ayrıca, tatbikat kapsamında uçakların bir kısmının Rusya'daki hava üslerinden özel olarak Suriye'deki Hmeymim üssüne sevk edildiği belirtilmişti.

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HMS Queen Elizabeth
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