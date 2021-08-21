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İngiltere’de yaşayan Rumlar Johnson’dan destek istedi

İngiltere’de yaşayan “Omorfo” (Güzelyurt) kökenli Rumlar ile bölge sakinlerinin, “Omorfo’nun Türk askeri birlikleri tarafından ele geçirilmesinin yıl dönümü” dolayısıyla, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a bir karar sureti verdikleri bildirildi.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 13:02
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İngiltere’de yaşayan Rumlar Johnson’dan destek istedi

Fileleftheros ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, “Omorfo” kökenli Rumlar karar suretinde “ Türkiye Cumhurbaşkanı’nın kapalı bölge Maraş’taki yasa dışı eylemlerini ve BM Güvenlik Konseyi’ndeki İngiliz entrikalarını kınarken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’u, Kıbrıs sorununa adil ve işler bir çözüm bulunabilmesi için, Türkiye ile Kıbrıs Türk liderinden, tüm eylemlerini geri almalarını ve müzakere masasına dönmelerini istemeye çağırdı.”

Karar suretinin Johnson’a İngiltere’de yaşayan “Omorfo” bölgesi sakinlerinin oluşturduğu derneğin başkanı tarafından verildiğini yazan gazete, karar suretinde “ Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Rum kesiminin özlü müzakerelerin yeniden başlamasına dair güçlü irade ve çabasına rağmen, Kıbrıs sorununda çözüm olmamasından duyulan kızgınlık ve derin hayal kırıklığının ifade edildiğini” ileri sürdü.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereİngilterede Yaşayan RumlarBoris Johnson
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