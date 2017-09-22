İsrailliler KKTC'deki otellerde kalacak

Üçüncü ülke vatandaşlarının Güney Kıbrıs’taki havalimanları aracılığıyla adaya gelip KKTC’deki otellerde kalmalarını engelleyen Rum İçişleri Bakanlığı tüzüğüne rağmen, Rum Hükümeti’nin, “Roş Aşana” yortusu için adaya gelecek olan 2 bin İsrailli turistin, KKTC’deki otellerde kalacak olmasına göz yumduğu iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Hükümeti’nin geçen Salı, Larnaka Havalimanı’na gelip KKTC’deki otelde kalacaklarını belirten 31 İsrailli turist için almış olduğu “tüzüğü 15 günlüğüne dondurma kararının”, Hükümet’in bu duruma göz yumduğu şeklinde değerlendirilebileceğini öne sürdü.

Gazete, Rum makamlarının başta, tüzük gereği, İsrailli turistlerin Larnaka Havalimanı’ndan adaya girişini reddettiğini, ancak İsrail Büyükelçiliği’nin devreye girdiğini ve tüzük “bir kenara konularak”, turistlerin adaya girdiğini ve KKTC’ye geçtiğini savundu.

Gazete, “işgal altındaki bölgelerden edindiği bilgilere” dayanarak, şu aralar KKTC’ye, “Roş Aşana” yortusu nedeniyle yaklaşık 2 bin İsrailli turistin gelmesinin beklendiğini; bu çerçevede de tüzüğün “geri çekildiğini” ileri sürdü.

Haberde, “son zamanlarda” yaşanan iki benzer durumdan da bahsedilerek, birinde, Larnaka Havalimanı’na gelen bir grup İsrailli turiste, KKTC’de kalamayacaklarının bildirilmesi üzerine, turistlerin, büyükelçilikleriyle yaptıkları görüşmenin de akabinde, Güney Kıbrıs’taki otellerde kalma kararı aldığı ve sorunun çözüldüğü belirtildi.

Gazete, diğer durumda da, Larnaka Havalimanı’ndan gelip KKTC’de kalacaklarını bildiren Sırp genç atletlere giriş izni verilmediğini ve atletlerin, ülkelerine geri döndüğünü yazdı.

“ACTA” BAŞKANI STAMATARİS’TEN AÇIKLAMA

Öte yandan Haravgi gazetesi de, Rum Seyahat Acenteleri Birliği (ACTA) Başkanı Vasilis Stamataris’in, konuyla ilgili endişelerini aktardı.

Habere göre Stamataris, seyahat acentelerinin söz konusu tüzüğe “gözü gibi baktığını”; bununla birlikte yurtdışında işbirliği yapılan acentelerden, sürekli KKTC’deki otellerde kalma konusunda talep aldıklarını söyledi.

Stamataris, yurtdışındaki acentelere, bu talebin kendileri tarafından karşılanamayacağını anlattıklarını ve Güney Kıbrıs’taki otellerin olduğu alternatif seçenekler sunduklarını belirtirken, bazı durumlarda üçüncü ülke vatandaşı turistlerin, doğrudan Ercan Havalimanı’na gittiklerini ifade etti.

Bahsi geçen tüzüğün, yalnızca üçüncü ülke vatandaşları için geçerli olduğunu anımsatan Stamataris, AB vatandaşı turistler için kalacak yer beyan etme zorunluluğu bulunmadığını ve kimsenin, AB vatandaşlarının KKTC’de kalıp kalmadığını denetleyemediğini kaydetti.