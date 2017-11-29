Karma evliliklerden doğan çocuklar da Kıbrıs vatandaşlığı istiyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’ndan (KTÖS) bir heyetin Rum Ombudsmanı ziyareti Rum basınında yankı buldu.

Politis gazetesi, KTÖS’ün Rum Ombudsman Maria Stilianu Lottidi ile yaptığı görüşmede, ebeveynlerden biri Kıbrıslı Türk olan karma evliliklerden doğan binlerce çocuğa “Kıbrıs vatandaşlığı” verilmemesini şikayet ettiğini yazdı.

Haberde, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in açıklamalarına ayrıntılı yer verildi.

Haber Alithia’da “Karma Evliliklerin Çocukları Tanınmıyor… Kıbrıslı Türklerin (Kıbrıs) Cumhuriyetine Karşı Şikayeti… Kıbrıs Vatandaşlığı Verilmemesini Ombudsmana Şikayet Ettiler”; Fileleftheros’ta “Bir Ebeveyni Kıbrıslı Türk Olan Çocuklar İçin Vatandaşlık Talep Ediyorlar… KTÖS’ün Ombudsmana Şikayeti”; Haravgi’de “Kıbrıslı Türk Ebeveynli Karma Evliliklerden Doğan Çocuklara Kıbrıs Vatandaşlığı İstiyorlar… Kıbrıs Türk Sendikası Ombudsman’a Şikayette Bulundu” başlıklarıyla yer aldı.

