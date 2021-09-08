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Kıbrıs Rum Eğitim Bakanlığından öğretmenlere "kitabın Atatürk sayfasını yırtın" genelgesi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Eğitim Bakanlığının, orta eğitim öğretmenlerinden, "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitabı öğrencilere dağıtmadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı 36'ncı sayfasını "yırtmaları" yönünde talimat içeren genelge gönderdiği bildirildi.

08 Eylül 2021 Çarşamba 13:47
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Kıbrıs Rum Eğitim Bakanlığından öğretmenlere "kitabın Atatürk sayfasını yırtın" genelgesi

Kıbrıs Rum Eğitim Bakanlığı, İngilizce öğretmenlerine mail göndererek  Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitabı öğrencilere dağıtmadan önce Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili sayfanın yırtılarak çıkarılmasını istedi. 


Öğretmenler, sosyal medya grupları üzerinden yırtılması talimatı verilen sayfanın Atatürk ile ilgili olduğu bilgisini paylaşırken, Rum Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (OELMEK) Başkanı Kostas Hacisavvas, Rum Eğitim Bakanı'ndan izahat istedi.

Hacisavvas, "Önümüzdeki günlerde Eğitim Bakanlığında yapacağımız görüşmede, ilgili kararı gündeme getiren sebepler hakkında izahat isteyeceğiz. Görüşmemiz, eğitimle ilgili başka ciddi konuları ele almak maksadıyla gerçekleşecek. Meslektaşlarıma, genelgeyle ilgili soruları ileteceğime dair söz verdim." ifadesini kullandı.

Sigmalive'de yer alan habere göre, öğretmenlere "acil" vurgusuyla elektronik ortamda gönderilen genelgede, yırtılması talimatı verilen sayfada, "Türkiye'nin en büyük kahramanı" başlığı altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sanat dünyasının kahramanları olarak da Frida Kahlo ile Diego Rivera işleniyor.

Atatürk’ün çağdaş bir ülke kurduğu vurgulanırken, Rum Öğretmenler Sendikası bakanlığın talebiyle ilgili bazı  öğretmenlerden şikayetler aldıklarını belirterek, tepki yaratan konunun Rum eğitim bakanıyla görüşüleceğini bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Rum YönetimiGüney Kıbrıs
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