Kıbrıs sorununda işaret liderlerden gelecek!

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın Kıbrıs sorunu konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın yapacağı görüşmenin sonuçlarını beklediğini söyledi.

Fileleftheros gazetesine göre, Hristodulidis, Çipras’ın Erdoğan’a aktaracağı Güney Kıbrıs’ın tezlerinin net olup, Yunan hükümetiyle şekillendirildiğini ifade etti.

Çözüm çabasının devam edebilmesi için Türkiye’nin garantiler ve ordu konusunda yaklaşımını değiştirmesi gerekeceğini belirten Hristodulidis, Türkiye’nin aynı tezlerde ısrar etmesi durumunda, müzakerelerin yeniden başlaması için bir sebep olmayacağını iddia etti.

Büyük kararlar alabilecek kişinin Erdoğan olduğunu söyleyen Hristodulidis, bu nedenden dolayı Güney Kıbrıs’ın, Kıbrıs’la ilgili konferansın devamına ilişkin altyapının olup olmadığının saptanması için Yunanistan-Türkiye düzeyinde bir hazırlık diyalogunun yapılmasından yana olduğunu belirtti.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın hazır olduğunun dile getirilmiş olduğunu, ancak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan bir yanıtın gelmediğini söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’nden istediği mekik diplomasinin başlayıp başlamadığının sorulması üzerine ise Hristodulidis, Güvenlik Konseyi ve Genel Sekreter düzeyinde başladığını savundu.