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Kıbrıslı Rumların Yüzde 80’i Yolsuzlukla Mücadele Konusunda Rum Hükümetine Güvenmiyor

Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 10 Kıbrıslı Rum’dan 8’inin yolsuzlukla mücadele konusunda Rum hükümetine güvenmediği belirtildi.

21 Haziran 2021 Pazartesi 11:06
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Kıbrıslı Rumların Yüzde 80’i Yolsuzlukla Mücadele Konusunda Rum Hükümetine Güvenmiyor

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Kıbrıslı Rumların birçoğu ise herhangi bir olayın farkına varmaları durumunda şikâyette bulunmaya istekli olmadıkları çünkü olası bir karşı önlem alınmasından (misilleme) korktukları da belirtildi.

Araştırmayı yapan Transparency International örgütünün “altın pasaportlar” programı konusunda Güney Kıbrıs’ı Avrupa Komisyonu’na şikayet eden örgüt olduğunu kaydeden gazete, şikayetin Mart 2018’de yapıldığını ve bunun Avrupa Komisyonu’nun Ocak 2019’da kamuoyuna açıklanan ve bir dizi ihlal prosedürüne yol açan raporu için öncü olduğunu belirtti.

Haberinde, örgütün yaptığı yeni araştırmanın unsurlarına yer veren gazete, buna göre Kıbrıslı Rumun yüzde 65’inin son bir yılda yolsuzluğun arttığını düşündüğünü iletti.

Araştırma sonuçlarına göre, Kıbrıslı Rumların yüzde 80’inin hükümetin yolsuzlukla mücadele konusundaki icraatlarına güvenmediğini kaydeden gazete, Rumların yüzde 68’inin ise hükümetin büyük çıkarlar tarafından yönetildiğine inandıklarını aktardı.

Kıbrıslı Rumların yüzde 76’sının yolsuzluk konularında herhangi bir şikayette bulunmaları durumunda kendilerine misilleme yapılacağından korktuklarını belirten gazete, Rumların yüzde 72’sinin ise vatandaşların yolsuzlukla mücadeleye katkıda bulunabileceğini düşündüklerini iletti.

Araştırmaya göre, Rumların yüzde 34’ünün son 1 yıl içerisinde kamudan hizmet almak için kişisel bağlantılarını kullandıklarını yazan gazete, Kıbrıslı Rumların yüzde 48’inin ise Rum hükümeti başkanlığının çoğu veya tüm üyelerinin yozlaşmış olduğuna inandıklarını da ekledi.

Son Güncelleme: 21.06.2021 11:07
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Şeffaflık ÖrgütüKıbrıslı RumYolsuzlukla Mücadele
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