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KKTC’den Güney Kıbrıs'a kaçak tütün ve sigara geçirme girişimi

KKTC’den tütün ürünlerine ceza

06 Ekim 2018 Cumartesi 15:54
KKTC’den Güney Kıbrıs'a kaçak tütün ve sigara geçirme girişimi

Rum polisinin dün ve önceki gün “Ayios Demetios” (Metehan) sınır kapısında gerçekleştirdiği kontrollerde iki ayrı olayda, KKTC’den Güney Kıbrıs’a kaçak tütün ve sigara geçirilme girişimini tespit ettiğini bildirdi.

Habere göre, önceki gün Metehan sınır kapısında Güney’e geçmek isteyen bir Kıbrıslı Türk’ün aracında yapılan kontrolde, 7 karton sigara ve bin 250 gram tütün ele geçirildi.

Sigara ve tütünlere el konulurken, söz konusu Kıbrıslı Türk’e 860 Euro para cezası, el konulan aracının iadesi için ise ayrıca 540 Euro ceza kesildi.

Gazete, dün yine Metehan sınır kapısında yapılan kontroller sırasında, Bulgaristan vatandaşı olan bir kişinin aracında 9 karton sigara ve 1000 gram tütün ele geçirildiğini, söz konusu şahsa toplamda 1400 Euro para cezası kesildiğini yazdı.

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KKTCGüney KıbrısKaçak TütünSigaraPolisHaberGündemKıbrıs
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