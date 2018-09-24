Komşusunu kafasından bıçakladı

Alithia gazetesinin haberine göre, Aya Napa’da ikamet eden 41 yaşındaki Bulgaristan uyruklu şahıs ile 44 yaşındaki Kıbrıslı Rum komşusu arasında, Cuma günü, bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Gazete, Bulgaristan uyruklu şahsın tartışmadan kısa bir süre sonra evinin yakınındaki büfeye gittiği sırada kendisini gözetleyen Kıbrıslı Rum komşusu tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını ve kafasından üç kere bıçaklandığını yazdı.

Şahsın hastaneye kaldırıldığını ve yapılan muayenede kafasının üç ayrı noktadan kesildiğinin belirlendiğini yazan gazete, yaralarının dikilmesinden sonra taburcu edildiğini belirtti.

Yaralama eylemini gerçekleştiren Kıbrıslı Rum hakkında ise çıkarıldığı mahkeme tarafından iki günlük tutukluluk kararı verildi.