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Larnaka'da 2 çocuk kaçırıldı

Larnaka'da Themistoklis Doglis ve Philippos Stamatakis isimli 2 çocuk kaçırıldı

25 Eylül 2018 Salı 11:59
Larnaka'da 2 çocuk kaçırıldı

Larnaka’daki “Kamares İlkokulu”nda öğrenim gören 11 yaşındaki iki çocuk, bu sabah kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kaçırıldı.

Rum polisini alarma geçiren olayda, isimleri Themistoklis Doglis ve Filippos Stamatakis olan iki çocuk, ilk bilgilere göre gri bir arabası bulunan, 50-60 yaşlarında, 1.70-1.75 boylarındaki bir şahıs tarafından kaçırıldı.

Rum polisi, olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlatırken, çocukları arama çalışmalarına polis helikopteri de katılıyor.

Rum haber kaynaklarına göre, Operasyon çerçevesinde Larnaka’da ve Rum Polis Genel Müdürlüğü’nde kriz masası da oluşturuldu. Geçiş kapılarına da, çocukların KKTC’ye kaçırılma ihtimaline karşı talimat verildi.

Polisin olay yerinden topladığı ifadelere göre, orta yaşlardaki adam kendini çocuklara yeni öğretmenleri olarak tanıştırdı ve çocuklardan kendisini takip etmelerini isteyerek, kaçırma eylemini gerçekleştirdi. Bir diğer ifadeye göre ise söz konusu şahıs, çocuklardan bir şey taşımasına yardım etmelerini istedi ve çocukların bunu kabul etmesinin ardından, şahıs çocukları kaçırdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de, New York’tan çocukların kaçırılması olayıyla ilgili açıklama yaparak, kamuoyundan, çocuklarla ilgili herhangi bir şey gören veya duyanların, Larnaka polisini aramalarını veya en yakın polis karakoluna başvurmalarını istedi.

Rum Eğitim Bakanı Kostas Habiauris’in de, olayla ilgili bilgi almak için okula gittiği ve sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getirerek, olayla ilgili herhangi bir bilgi edinilmesi durumunda, Vatandaş Hattı’nın aranması çağrısı yaptığı belirtildi.

LARNAKA’DAKİ BAŞKA BİR İLKOKULA İSE BOMBA İHBARI YAPILDI

Bu arada, Larnaka’daki “Drosias İlkokulu”na da bu sabah saat 07.50’de, kimliği belirsiz şahıslar tarafından bomba ihbarı yapıldı.

Rum polisi, okulda geniş çaplı arama yaparken, herhangi bir şey tespit edemedi.

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Son Güncelleme: 25.09.2018 12:32
Anahtar Kelimeler:
HaberGüney KıbrısKaçırılmaOkulPhilippos StamatakisThemistoklis DoglisLarnaka
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