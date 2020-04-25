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Larnaka’da karantinada suç olayları azaldı

Larnaka’da karantina döneminde suç olayları azaldı. Ayrıca, Güney Lefkoşa’da bir eve ateş açıldı.

25 Nisan 2020 Cumartesi 13:48
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Larnaka’da karantinada suç olayları azaldı

Larnaka’da, Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki karantina döneminde, suç olaylarında büyük ölçüde azalma olduğu belirtildi.

Politis gazetesi, Larnaka bölgesinde özellikle Mart ve Nisan aylarında suç olaylarının yüzde 60 oranında azaldığını yazdı.

EVE ATEŞ AÇILDI

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Güney Lefkoşa’ya bağlı Ormidya’da 44 yaşındaki bir kişiye ait eve, dün sabaha yakın, aile fertlerinin uykuda olduğu sırada ateş açıldığını yazdı.

Habere göre polis, saldırıyla ilgili araştırmasında eve 8 el ateş açıldığını tespit etti.

Anahtar Kelimeler:
LarnakaKarantina
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