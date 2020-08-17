Limasol'da 2 yaşındaki çocuğu yılan soktu

Limasol’da 2 yaşındaki bir erkek çocuğunun, muhtemelen engerek yılanı olduğu düşünülen bir sürüngen tarafından, evinin bahçesinde bulunduğu bir sırada ayağından ısırıldığı haber verildi.

Çocuğun olayın ardından Makarios Hastanesi çocuk yoğun bakım ünitesi servisine kaldırıldığını ve sağlık durumunun şu an sorunsuz ilerlemekte olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Makarios Hastanesi Çocuk Bölümü Şefi Dr. Avraam İlia’nın, çocuğa panzehir verildiğini ve bunun sonucunda çocuğun sağlık durumunun iyileşme göstererek, iltihabın yayılmasının da önlendiğini dile getirdiğini ekledi.