Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Mağusa Limanı'nda taksi içerisinde 3 Suriyeli tutuklandı
Mağusa Limanı'nda taksi içerisinde 3...
Tartıştığı ev arkadaşına şarap açacağını sapladı
Tartıştığı ev arkadaşına şarap açacağını...
Emaneti cebe attı
Emaneti cebe attı
Polisi kandırmaya çalıştılar
Polisi kandırmaya çalıştılar
Suçüstü yakalandı
Suçüstü yakalandı
Flaş Haber
KKTC'de 3 yeni pozitif vaka!
Kapat

Limasol'da 2 yaşındaki çocuğu yılan soktu

Limasol’da 2 yaşındaki bir erkek çocuğunun, muhtemelen engerek yılanı olduğu düşünülen bir sürüngen tarafından, evinin bahçesinde bulunduğu bir sırada ayağından ısırıldığı haber verildi.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 13:45
955 Okunma
Limasol'da 2 yaşındaki çocuğu yılan soktu

Limasol’da 2 yaşındaki bir erkek çocuğunun, muhtemelen engerek yılanı olduğu düşünülen bir sürüngen tarafından, evinin bahçesinde bulunduğu bir sırada ayağından ısırıldığı haber verildi.

Çocuğun olayın ardından Makarios Hastanesi çocuk yoğun bakım ünitesi servisine kaldırıldığını ve sağlık durumunun şu an sorunsuz ilerlemekte olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Makarios Hastanesi Çocuk Bölümü Şefi Dr. Avraam İlia’nın, çocuğa panzehir verildiğini ve bunun sonucunda çocuğun sağlık durumunun iyileşme göstererek, iltihabın yayılmasının da önlendiğini dile getirdiğini ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Limasol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sürat teknesi çarpması sonucu ölüm
Sürat teknesi çarpması sonucu ölüm
Hristodulidis: “BM’nin eşit mesafe yaklaşımı yanlış”
Hristodulidis: “BM’nin eşit mesafe yaklaşımı yanlış”
Anastasiadis: “Türkiye öncelikle nelere mal olacağını hesaplamalı”
Anastasiadis: “Türkiye öncelikle nelere mal olacağını hesaplamalı”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim