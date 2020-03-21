Limasol’da ATM’lerden binlerce Euro çalındı!

Limasol’da bu sabahın erken saatlerinde iki bankaya ait ATM’ye patlayıcı yerleştirilerek soygun gerçekleşti.

Cyprus Mail’in haberine göre, Limasol bölgesinde meydana gelen iki farklı olayda binlerce Euro çalındı

İlk olayda Parekklisia’da yer alan EuroNet’e ait ATM’nin sabah saat 04.00’de patlatıldığını aktaran gazete, ne kadar para çalındığının bilinmediğini yazdı.

İkinci olayın yine aynı saatlerde Potamos Yermasoyia’da gerçekleştiği ve bu kez Kıbrıs Bankası’na ait ATM’den 37 bin Euro çalındığı bildirildi.Polisten alınan bilgiye göre gazete bu tür soygun yönteminin Yunanistan’da sıkça kullanıldığı aktarıldı.