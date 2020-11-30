Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Ölümlü kazada karar verildi
Ölümlü kazada karar verildi
3 gün daha tutuklu
3 gün daha tutuklu
Polise saldırdılar
Polise saldırdılar
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı

“MARAŞ’TA BUGÜNKÜ DURUMDAN BİZ SORUMLUYUZ”

Sözde “Maraş Belediye Meclis Üyesi” Andreas Morfitis “Fileleftheros” gazetesine verdiği söyleşide, kapalı bölge Maraş’taki durumun “geri dönülemez bir noktada olduğu” iddiasında bulundu.

30 Kasım 2020 Pazartesi 13:03
998 Okunma
“MARAŞ’TA BUGÜNKÜ DURUMDAN BİZ SORUMLUYUZ”

Sözde “Maraş Belediye Meclis Üyesi” Andreas Morfitis “Fileleftheros” gazetesine verdiği söyleşide, kapalı bölge Maraş’taki durumun “geri dönülemez bir noktada olduğu” iddiasında bulundu.

Morfitis söyleşisinde özetle, kapalı bölge Maraş konusunda Kıbrıs Rum tarafının son altı yılda hiçbir şey yapmadığını, KKTC’de Kıbrıslı Türkler protesto gösterileri düzenlerken Kıbrıslı Rumların ise Korona önlemlerinin güya çok sıkı olduğu gerekçesiyle Limasol’u birbirine katmalarından utanç duyduğunu dile getirdi.

Maraş konusunun bugünkü duruma gelmesinden bizzat kendilerinin sorumlu olduğunu ifade eden Morfitis, Kıbrıslı Rumların, KKTC idaresi altında Maraş’a dönmelerinin “olumsuzluklarını” da sıraladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Limasol’da 10 kilo uyuşturucu
Limasol’da 10 kilo uyuşturucu
RUM HÜKÜMETİ İLE AKEL ARASINDA YABANCI YATIRIMCI KAVGASI
RUM HÜKÜMETİ İLE AKEL ARASINDA YABANCI YATIRIMCI KAVGASI
17 YILDA 678 YENİ AĞIZ KANSERİ VAKASI
17 YILDA 678 YENİ AĞIZ KANSERİ VAKASI
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim