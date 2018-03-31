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"Menüsüz ve Gündemsiz Akşam Yemeği"

Akıncı ile Anastasiadis’in 16 Nisan’da yapılacak sosyal içerikli akşam yemeğinde bir araya geleceği, bugünkü Rum gazetelerine de yer aldı.

31 Mart 2018 Cumartesi 12:32
"Menüsüz ve Gündemsiz Akşam Yemeği"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 16 Nisan’da yapılacak sosyal içerikli akşam yemeğinde bir araya geleceği, bugünkü Rum gazetelerine de yer aldı.

Fileleftheros gazetesi “Akşam Yemeği Ayarlandı - İki Lider 16 Nisan’da Saat 19.00’da Spehar’ın Evinde Buluşacak - Anastasiadis Hazırdı ve Akıncı’nın Kararının Ardından Olumlu Yanıt Verdi” başlıklı haberinde, Akıncı ile Anastasiadis arasındaki akşam yemeğinin ayarlandığını ve bunun 16 Nisan’da BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın evinde gerçekleşeceğini yazdı.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar’ın iki lider arasında gerçekleştirdiği mesaj trafiğinin ise dün son bulduğunu kaydeden gazete, “elindeki bilgilere” dayanarak, Akıncı’nın Spehar’ı Anastasiadis’le görüşmeye hazır olduğu konusunda bilgilendirdiğini belirtti.

Gazete, Spehar’ın iki liderle görüşmesinin akabinde ise, yemeğin ayarlandığını ifade etti.

Haberinde Cumhurbaşkanı Akıncı’nın dünkü açıklamalarına da yer ayıran gazete, Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun ise dün Akıncı’nın açıklamaları dolayısıyla (yemeğin ayarlanmasından önce) yaptığı açıklamada, Akıncı’nın yalnızca Anastasiadis’in bir ön görüşme yapmaları konusundaki teklifine yanıt vermesinin yeterli olacağını söyledi.

Türkiye’nin bütün tavrının, müzakerelerin yeniden başlamasını istemediğini gösterdiği iddiasında da bulunan Prodromu, açıklamalar yapılması gerekmediğini ve Akıncı’nın yalnızca Anastasiadis’in teklifine yanıt vermesinin yeterli olduğunu yineledi.

Alithia gazetesi ise “Yemek Ayarlandı, Beklentiler Düşük” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “evet” dediğini ve randevunun 16 Nisan’a ayarlandığını yazdı.

Yemek açıklamasına Rum hükümeti ile Akıncı tarafından resmi bir tepki gelmediğini de belirten gazete, bununla birlikte, son dönemde şekillenen ortam dolayısıyla, yemekle ilgili beklentilerin oldukça düşük olduğunun ise açık olduğunu ekledi.

Politis gazetesi ise “Menüsüz ve Gündemsiz Akşam Yemeği - Liderlerin 16 Nisan’daki Görüşmesi Sosyal İçerikli ve Gündemsiz” başlıklı haberinde, tarafların tümünün, liderlerin Crans Montana konferansının ardından bir araya geleceği ilk görüşmede, hiçbir gündem olmayacağını vurguladıklarını, bununla birlikte herhangi bir konunun görüşmeden hariç tutulmayacağı gibi, herhangi bir konunun görüşülmesinin ise zorunlu olarak addedilmediğini kaydetti.

Haberde, tarafların görüşmede, birbirlerinin niyetlerini teşhis edeceği belirtildi.

Gazete iç sayfadan da yer verdiği haberinde, liderlerin Crans Montana konferansının ardından gerçekleştireceği ilk görüşmenin “açık ve koşulsuz olacağının” görüldüğünü, bununla ilgili beklentilerin de düşük olduğunu ekledi.

Haravgi ise habere “İki Liderin Akşam Yemeği 16 Nisan’da Spehar’ın Evinde… Akıncı: Görüşme Müzakerelerin Yeniden Başlamasına Damgasını Vurmayacak” başlığıyla yer verdi.

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