Mesaritis’ten Maraş Konulu Açıklamalar

Güney Kıbrıs'taki, Maraş'ın Master Planı'na ilişkin Yeniden İnşa ve Yeniden Yerleşime Açma Konseyi'nin (ETEC) Başkanı Nikos Mesaritis, Rum basınında yer alan demecinde, Maraş konusuyla ilgili olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a bazı eleştirilerde bulundu.

Fileleftheros gazetesinde verdiği demeçte “Maraş’ta bir envanter (kayıt) çalışması yapılabileceğini, fakat Özersay’ın reklamını yaptığı şeyin, şehrin yeniden açılmasına ilişkin bir envanter çalışması olmadığını” iddia eden Mesaritis, “işgal rejimi tarafından söylenenlerin, kentin açılması prosedürü olmadığını” öne sürdü.

Maraş’ın yeniden normal bir şehir olmasının maliyetinin birkaç milyar olduğunu da söyleyen Mesaritis, ancak herkesin işbirliğinde bulunmasıyla, Maraş bölgesinin üç yılda bir renk kazanmaya başlayabileceğini, beş yıl içerisinde de düzenine geri kavuşacağını savundu.

Bunun Kıbrıs’ın tümü için bir fırsat olacağını ifade eden Mesaritis, Maraş’ın açılmasının Kıbrıs’ın herhangi başka bir bölgesiyle rekabet halinde olmayacağını, çünkü Maraş’ın yeniden inşasının, geçmiş yılların mimarisini ve tarihi karakterini vurgulayacak şekilde yapılacağını savundu.

Mesaritis, Maraş’ın açılmasının Kıbrıs sorununun çözümünün ertesi gününde olduğumuz anlamına geldiğini de sözlerine ekledi.