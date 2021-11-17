Künye
Kıbrıs 23
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
45 bin TL'ye sahte pasaport
45 bin TL'ye sahte pasaport
Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!
Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!
Eşini ölümle tehdit etti!
Eşini ölümle tehdit etti!
Zanlılar cezaevine gönderildi
Zanlılar cezaevine gönderildi
banner107
Flaş Haber
En Küçük Hasta 2 Yaşında
Kapat

Mezarlıktan ceset çalındı

Güney Kıbrıs’ta, adı geçmişte büyük bir uyuşturucu davasına karışan ve şu an Rum Polisinin tanık koruma programında bulunan bir kişinin annesinin cesedinin, gömülü olduğu mezarlıktan çalındığı haber verildi.

17 Kasım 2021 Çarşamba 12:49
797 Okunma
Mezarlıktan ceset çalındı
banner108

Fileleftheros gazetesi “Mezarlıktan Ceset Çaldılar” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, Rum polisinin tanık koruma programında bulunan bir kişinin annesinin mezarının açılarak cesedinin çalındığını ve Rum polisinin cesedin çalışmasının Yoannis Andreu isimli kişinin Ağır Ceza Mahkemesinde vermesi beklenen ifadesiyle alakalı olup olmadığını araştırdığını yazdı.

Kimliği bilinmeyen kişilerin, Lefkoşa Rum kesimine bağlı Anthupoli’deki Maronit mezarlığından bir kadın cesedi çalarak “ürkütücü ve şeytani planlarını” hayata geçirdiklerini yazan gazete, Rum polisinin bu eylemin arkasında, ölen kadının oğluna baskı yapılmasını amaçlayan suç unsurlarının bulunup bulunmadığını araştırdığına işaret etti.

Cesedin çalındığının Rum polisine dün mezarlık sorumlusu tarafından bildirildiğini yazan gazete, mezarlık sorumlusunun dün mezarlığına gittiğinde 2016 yılından bu yana gömülü olan kadının mezarının açık ve boş olduğunu fark ettiğini iletti.

Olayın polise intikal etmesinin ardından, polisin olay yerine gittiğini ve cesedin kime ait olduğunun tespit edilmesinin ardından polisin alarma geçtiğini kaydeden gazete, yapılan incelemelerin ardından, toprağın yeni kazılmış olduğunun belirlendiğini, öte yandan mezarın kazılıp kalıntılarının çıkarılmasının ardından, mezarın kireçle kaplandığını belirtti.

Cesedi çalınan kişinin, büyük bir uyuşturucu davasıyla ilgili olarak 2019 yılında beraberinde bir kişiyle yakalanan ve bu davayla ilgili hali hazırda hüküm giyip ardından da Rum polisinin koruması altında olan Yoannis Andreu’nun annesi olduğunu kaydeden gazete, Andreu’nun Rum polisinin tanık koruma programında olduğunu ve yakında Ağır Ceza mahkemesinde başka bir kişi aleyhinde ifade vermesinin beklendiğine işaret etti.

Rum polisinin cesedin çalınmasının, Andreu’nun vereceği ifadeyle alakalı olup olmadığını araştırdığını yineleyen gazete, yaşanan gelişmenin ardından Andreu’nun korunmasıyla ilgili önlemlerin de artırıldığını kaydetti.

Haberde, Rum polisinin, mahkemelerin ciddi davaları karara bağlamayı geciktirmesinden şikayetçi olduğu da belirtildi.

Öte yandan Politis gazetesi ise haberinde, kimliği bilinmeyen kişilerin tabutun olduğu yere kadar kazdıklarını ve bunun üzerine bir miktar kireç serptiklerini yazdı.

Rum polisinin dün gece geç saatlere kadar cesedin çalınmış olup olmadığını bu yüzden netleştiremediğini yazan gazete, cesedin çalınıp çalınmadığının bu sabah netleşeceğini ekledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Spehar: “Kıbrıs sorunu çok zor zamanlar geçiriyor”
Spehar: “Kıbrıs sorunu çok zor zamanlar geçiriyor”
Güney'de 206 yeni vaka
Güney'de 206 yeni vaka
Pyrgos'ta çıkan yangınla ilgili bir kişi tutuklandı
Pyrgos'ta çıkan yangınla ilgili bir kişi tutuklandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim