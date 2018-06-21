Neofitu Fransa’da temaslarda bulundu

Politis gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, dün, Fransa Dışişleri Bakanlığı’nda AB Masası Şefi Jean-ClaudeTribollet ile BM ve İnsan Hakları Masası Şef Vekili Jean-Marc Sere-Charletile bir araya geldiğini belirtti.

Habere göre Neofitu, Fransız senatörler Simon Sutour ve Jean Bizet ile de görüştü.

Neofitu’nun yapacağı temaslar çerçevesinde, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, Avrupa Halk Partisi Başkanı Joseph Daul ve Genel Sekreteri Antonio Lopez, Almanya Hristiyan Demokratlar (CDU)Genel Sekreteri Annegrete Kramp-Karrenbauer, Fransa Cumhuriyetçiler (LR) Genel Başkanı Laurent Wauquiez ile de bir araya geleceği belirtildi.

NEOFİTU’NUN DİĞER TEMASLARI

Gazete aynı haberinin içerisinde Neofitu’nun Fransa’dan dönüşünün ardından, cumartesi günü İsrail’e kısa bir ziyaret gerçekleştireceğini, gelecek hafta sonu ise Brüksel’e gideceğini yazdı.

Habere göre, Neofitu ayrıca DİSİ’nin tüzük kurultayının ardından 4 Temmuz’da, darbe ve “işgalin” yıldönümleri nedeniyle Rum örgütlerin düzenleyeceği etkinliklere katılmak için Avustralya’ya gidecek.

