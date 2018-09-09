Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93274
ALTIN
245.635
DOLAR
6.3775
STERLİN
8.2624
EURO
7.3714
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket Edin
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket...
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü haber
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü...
Uzmanlar uyarıyor: "Sağlığınız için balık tüketin!"
Uzmanlar uyarıyor:
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı

Neofitu: Kıbrıs sorunundaki gelişmeler zaten akmaya başladı

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin zaten akmaya başladığını belirtti.

09 Eylül 2018 Pazar 13:01
Neofitu: Kıbrıs sorunundaki gelişmeler zaten akmaya başladı

Fileleftheros gazetesinde yer alan söyleşisinde DİSİ Başkanı Averof NeofituKıbrıssorununun yanı sıra, enerji ve Türk Lirası’nın son dönemlerde değer kaybetmesi gibi konulara da değindi.

“Eylül ayının gelmesiyle birlikte Kıbrıs sorununda gelişmelerin beklenip beklenmediği” şeklindeki soru üzerine Neofitu, Kıbrıs sorunundaki gelişmelere zaten sahip olmaya başladıklarını belirtti. 

“Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias kahvesini Sintagma’da (Atina’daki Sintagma Meydanı) içebilirdi, İzmir’e gitmesine gerek yoktu” ifadesini de kullanan Neofitu, durumların harekete geçtiğini, sonucun ne olacağının ise Eylül ayı sonunda ortaya çıkacağını savundu.

Neofitu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’yle görüşmeler yapacağını da anımsattı. 

Neofitu sözlerinin devamında, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias arasında bakanlar düzeyinde ikili görüşmelerin yapıldığını, ele alınan konular arasında Kıbrıs sorununun ve güvenlik konularının da bulunduğunu, KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın kısa bir süre önce Ankara’ya gittiğini, durumların harekete geçtiğini söyledi. 

ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi Kathleen Doherty ile geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği görüşmenin sorulması üzerine Rusya’nın tutumundan söz eden Neofitu, Rusya’nın bugüne kadar Güney Kıbrıs’ın destekçisi olduğunu, bununla birlikte gerek siyasi gerekse enerji nedenlerinden dolayı Türkiye’ye iyi gözle baktığını ifade etti. 

Ulusal çıkarlara bakılmasının doğal olduğunu ifade eden Neofitu, her ülkenin ulusal çıkarlarına baktığını, dünyadaki hiçbir ülkenin, kendi aleyhine olan başka bir ülkenin çıkarlarını desteklemediğine de dikkati çekerken bunun anlaşıldığı zaman daha iyi analizlerin yapılmasının ve durumlara daha iyi bakılmasının mümkün olacağını belirtti.

Neofitu, ABD’nin, Rusya’nın bölgedeki etkisinin artmasını istemediğini, diğer yandan ise Doğu Akdeniz havzasındaki enerji rezervlerinin kalkınmasını istediğini de söyledi.

Neofitu, kendisinin nankör olmadığını, Rusya’nın yıllara dayalı desteğini kabul ettiğini, Güney Kıbrıs’ın en büyük partisinin başkanı olarak Rusya ve diğer Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle olan dostane ilişkilerin devam etmesini istediğini ifade etti. 

ENERJİ 

Neofitu, enerji konusunu Kıbrıs sorunu ile ilişkilendirmediklerini söylediklerini ancak enerjinin, Kıbrıs sorununun doğru ve bir çözümü için katalizör ve güçlü bir silah olabileceğini savundu.

Neofitu, Güney Kıbrıs’ın enerji planlarını ileriye götürmesi gerektiğini belirtirken “hiç kimsenin kendilerinin egemenlik hakları konusunda şüphe duymadığını” belirtti. 

TÜRK EKONOMİSİ 

Türk ekonomisine ilişkin bir soru üzerine Neofitu, ABD’nin Türkiye’ye yaptırımlar uygulamasının ötesinde Türkiye ekonomisinde ciddi yapısal sorunların bulunduğunu savundu.

Neofitu, tarihsel olarak Türkiye ekonomisinin her 15 yılda bir durgunluk içerisine girdiğini de ileri sürdü.

banner22
Anahtar Kelimeler:
NeofituKıbrısHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çıplak adam şaşkınlık yarattı!
Çıplak adam şaşkınlık yarattı!
Rumlardan Fransa’ya Kıbrıs’ta kalıcı üs
Rumlardan Fransa’ya Kıbrıs’ta kalıcı üs
Lakkotripis: “Büyük Miktarda Doğal Gazın Var Olduğu Balon Değil”
Lakkotripis: “Büyük Miktarda Doğal Gazın Var Olduğu Balon Değil”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim