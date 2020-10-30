Nikos Anastasiadis, müzakerelerin yeniden başlaması konusunda tam taahhüt verdi

Rum Lider Nikos Anastasiadis, müzakerelerin yeniden başlaması ve başarılı olması için perspektifler yaratılması ve verimli müzakereler gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli ortamın yaratılması ve iyi niyet gösterilmesinin şart olduğuna işaret etti.

Anastasiadis, “asla Türkiye’nin gösterdiği tehditler ve zorbalıkla” müzakerelerin başlaması için olumlu bir ortam yaratılmadığını vurguladı. Anastasiadis, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde yasa dışı sondaj faaliyetlerinde bulunduğunu; bunun BM himayesinde Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla müzakerelerin yeniden başlaması için olumlu ve iyi bir ortam yaratmadığını vurguladı.



Türkiye’nin kapalı Maraş bölgesinin açılmasıyla ilgili kararına da değinen Nikos Anastasiadis, Ankara’nın BM kararlarına aykırı bir karar aldığını ve Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi’nin Maraş ile ilgili kararlarını tam uygulaması çağrısında bulundu.