Osatchiy, Kıbrıs sorununda Rum yönetimine yardıma hazır olduklarını belirtti

Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Stanislav Osatchiy, BM Güvenlik Konseyi’nde müzakereler konusunda Güney Kıbrıs’a yardım etmeye hazır olduklarını, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ne istediğini kesin şekilde söylemesinin yeterli olacağını açıkladı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osatchiy’nin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ne istediğini net bir şekilde söylemesi durumunda Güney Kıbrıs’a yardım etmeye hazır olduklarını söylediğini yazdılar.

Habere göre Osatchiy, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Rusya Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonda yaptığı ve Rusya’nın Kıbrıs sorununun çözümünün uluslararası boyutunda daha aktif rol üstlenebileceğini söylediği konuşmasına yanıt verdi.

Osatchiy açıklamasında, “Biz yardım etmeye her zaman hazırız. Ne istediğinizi kesin bir şekilde söylemeniz yeterlidir” şeklinde konuştu.

Osatchiy şunları söyledi: “Biz her zaman yardım etmek için, sizin desteklediğiniz fikirleri ileri götürmek için sizin yanınızdayız. Kıbrıslıların, gelecek kaygısı duymadan barış içerisinde yaşamalarını gerçekten istiyoruz.”