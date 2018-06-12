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Papadopulos İsrail Büyükelçisi Revel ile görüştü

Fileleftheros gazetesi, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ile İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Shummel Revel arasındaki görüşme haberine yer verdi.

12 Haziran 2018 Salı 11:38
Papadopulos İsrail Büyükelçisi Revel ile görüştü

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ile İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Shummel Revel’in, bir araya gelerek enerji, Kıbrıs sorunu, Türkiye’nin faaliyetleri ve ikili ilişkileri ele aldığı belirtildi.

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Fileleftheros gazetesi, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ile İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Shummel Revel arasındaki görüşme haberine yer verdi.

Habere göre Papadopulos görüşmede, İsrail hükümeti ile, “Afrodit” yatağı doğal gaz  rezervinin bir kısmına ilişkin taleplerde, ortaya çıkan sorunun en kısa zamanda devletler arası çözümlenmesi temennisinde bulundu.

İsrail’i, Güney Kıbrıs’ın en önemli jeostratejik ortaklarından biri olarak nitelendiren Papadopulos, İsrail ve Güney Kıbrıs doğal gazının Mısır’a ihraç edilmesi de dahil olmak üzere bir dizi hayati önem taşıyan konuda birlikte hareket etmesi gerekliliğini vurguladı.

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