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PESCO’nun ilk 16 projesi Rum basınında

Fileleftheros, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın da taraf olduğu AB’nin Daimi Yapısal İşbirliği’nin (PESCO) 16 maddelik ilk projesini ele geçirdi.

10 Aralık 2017 Pazar 15:55
PESCO’nun ilk 16 projesi Rum basınında
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Fileleftheros, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın da taraf olduğu AB’nin Daimi Yapısal İşbirliği’nin (PESCO) 16 maddelik ilk projesini ele geçirdi.

Gazete, AB Yüksek Komiseri Federica Mogherini tarafından yarın, AB Dış Konular Konseyi çerçevesinde açıklanması beklenen 16 proje kapsamında, 5 milyar Euro’luk bir destek ödeneği ile zırhlı ve amfibi araç, denizaltı ve insansız hava aracı (drone) alımı öngörüldüğüne dikkat çekti.

Buna rağmen PESCO’nun özerk bir askerî yapı değil, NATO’nun “tamamlayıcısı” olacağının altını çizen gazete “ele geçirdiği” ilk projeleri şu şekilde sıraladı:

“1-Avrupa Sıhhiye Komutanlığı

2-Avrupa Radyo İletişim Güvenlik Yazılımı (ESSOR)

3-Askeri Hareketlilik Operasyonları Destek Ağı (Logistic Hubs)

4-Avrupa Görev Eğitim Merkezi (EU TMCC)

5-Avrupa Ordu Eğitim Merkezi

6-Operasyonel Güç Fonksiyonu (EOF)

7-Askeri Afet Yardım Operasyonları

8- Yarı-Özerk Deniz Anti Mayın Sistemi (MAS MCM)

9-Deniz ve Liman Gözetim ve Koruma (HARMSPRO)

10-Deniz Gözetiminin Yükseltilmesi

11-Siber Tehditler ve Olay Tespit maksatlı Ortak Bilgi Kullanım Platformu

12-Siber Güvenlik için Acil Tepki Grupları

13- Görev ve Operasyonlar İçin Askeri Komuta ve Kontrol Sistemi (CSDP)

14-Zırhlı Personel Taşıyıcı/ Amfibi Saldırı Araçları/ Hafif Zırhlı Araçlar

15-Doğrudan Ateş Destek (EuroArtillery)

16-Krizlerle Mücadele İçin EUFOR Operasyonel Çekirdeği (EUFOR CROC).

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