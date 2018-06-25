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Prodromu: "Şimdi Türkiye’nin niyetini görmeyi bekliyoruz”

Prodromu, Türkiye’deki seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede “seçimlerin sona erdiğini ve şimdi Türkiye’nin niyetini görmeyi beklediklerini” söyledi.

25 Haziran 2018 Pazartesi 15:53
Prodromu: "Şimdi Türkiye’nin niyetini görmeyi bekliyoruz”

Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu, Türkiye’deki seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede “seçimlerin sona erdiğini ve şimdi Türkiye’nin niyetini görmeyi beklediklerini” söyledi.

Rum haber kaynaklarına göre açıklamasında “şimdi seçimlerin geçtiğini ve şu an Ankara’yı dinlemelerinin zamanının geldiğini” dile getiren Prodromu, “Rum kesiminin hazır olduğunu” yineledi.

“Artık hiçbir olumsuz unsur bulunmadığını” savunan Prodromu, “seçimlerin sona erdiğini ve Türkiye’nin, gerçek niyetinin ne olduğunu görmek için, BM Genel Sekreteri’nin girişimine yanıt vermesini beklediklerini” sözlerine ekledi.

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