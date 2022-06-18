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RMMO, Sözleşmeli asker alıyor!

Rum Milli Muhafız Ordusu için istihdam edilecek sözleşmeli askerlerle ilgili 286 kişiden oluşan ön listenin açıklandığı belirtildi.

18 Haziran 2022 Cumartesi 13:25
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RMMO, Sözleşmeli asker alıyor!
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Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak başvuru yapan 635 kişilik listeden 286’sının ön listeye alınarak, değerlendirme için hak kazandığını yazdı.

Habere göre, Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Hristos Pieris, amacın, ilk başta yüzde 50’sinden fazlasının istihdam edilmesi olduğunu söyledi.

Pieris, bahse konu listenin bir yıl geçerli olacağını, 286 kişiden istihdam edilmeyenlerin bir sonraki yılı bekleyeceklerini ayrıca bu kişilerin, ihtiyaçların sürekli artması nedeniyle muhtemelen istihdam da edileceğini ifade etti.

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