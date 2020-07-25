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Rum Basını: 4 ülkeden ortak tatbikat

Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve büyük ihtimalle İtalya’nın Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki deniz bölgesinde büyük ölçekli deniz-hata tatbikatı planlamakta olduğu haber verildi.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 12:40
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Rum Basını: 4 ülkeden ortak tatbikat

Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve büyük ihtimalle İtalya’nın Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki deniz bölgesinde büyük ölçekli deniz-hata tatbikatı planlamakta olduğu haber verildi.

Fileleftheros’un “Savunma İş birliğini Mühürlerini Vuruyorlar… Kıbrıs-Yunanistan-Fransa ve İtalya Askerî Tatbikatı” başlıklı haberine göre Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve (gazetenin ifadesiyle) “büyük ihtimalle” İtalya, Doğu Akdeniz’de (Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki deniz bölgesinde) geniş ölçekli bir tatbikat planlıyor. 

“Güvenilir kaynaklar” 4 ülkeden çok sayıda askerî kuvvetin iştirak edeceği tatbikatın Ağustos’ta icra edilmesinin planlandığını ve katılımcı ülkelerin askerî kurmaylıklarının halen harekât planlarını hazırladıklarını kaydetti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Paris ziyareti ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la, beraberindeki Savunma Bakanı’nın da Fransız dengi ile görüşmesinden sonra Güney Kıbrıs ile Fransa’nın askerî alan da dâhil olmak üzere bütün alanlarda iş birliği niyeti teyit edildi. Fransa, Doğu Akdeniz bölgesinde çok daha güçlü varlık gösterme niyetinde olduğu mesajını da verdi.

Rum hükümet kaynakları Fransız hükümetinin, bölgede çok daha güçlü bir varlık göstermesi gerektiğine inandığını, bunun da önümüzdeki ay icra edilecek tatbikattan başlayarak, yükseltilmiş askerî tatbikatlarla gerçekleşeceğini söyledi.

Gazete Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in Yunanistan’daki hava ve deniz astsubay okullarından yeni mezun olan Rumlar için dün düzenlenen törende söylediği “Türkiye’nin Kıbrıs MEB’ine ve Yunanistan kıta sahanlığına son saldırısından sonra oluşan ortamda Kıbrıs devleti ve özellikle Milli Muhafız Ordusu sizden çok şey bekliyor” sözünün altını çizdi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısYunanistanTatbikat
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