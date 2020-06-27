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Rum Basını : “Çok şey biliyordu çenesini kapattılar”

Ay. Napa’da 2016’da işlenen ve Fanos Kalopsidiotis cinayetinden yaralı kurtulan Panayotis Kallitsionis’in (29) “çenesi kapatılmak” amacıyla, perşembe akşamı baba evinden çıkışı sırasında öldürüldüğü bildirildi.

27 Haziran 2020 Cumartesi 13:53
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Rum Basını : “Çok şey biliyordu çenesini kapattılar”

Fileleftheros “Çok Şey Biliyordu, Çenesini Kapattılar… Ormidya’da Gangstervari Panayotis Kallitsionis Cinayeti… Genç Son Nefesini Ebeveynlerinin Kucağında Verdi” başlığıyla aktardığı haberinde, Kalopsidiotis ile diğer üç kişinin öldürüldüğünü ve kamuoyuna 4’lü cinayet olarak yansıyan 2016’daki saldırıda,

“Valentinos” lakabıyla da tanınan Panayotis  Kallitsionis’in yaralı kurtulduğunu yazdı.

“Perşembe gecesi Ormidya’da, kimliği belirsiz kişiler gangstervari şekilde, çenesini sonsuza dek kapattılar” ifadesini kullanan gazete babasının Ormidya’daki evinden çıkış yaptığı sırada sokaktan ateş edilerek öldürülen Kallitsioni’nin Mağusa Bölgesi’nde birçok kişinin (suç) faaliyeti hakkında “çok şey bilen” bir kişi olduğunu yazdı.

Kallistionis cinayetinin, son 8 yıl içerisinde temmuz ayında ve Kalopsidiotis ailesi ile ilgili işlenen 4’üncü cinayet olduğu kaydedilen haberde, 23 Temmuz 2012’de Ay. Napa’da  Fanos Kalopsidiotis’in 5 korumasının, 20 Temmuz 2014’te Fanos Kalopsidiotis’in  babası Yannos’un, 23 Temmuz 2016’da da işlenen 4’lü cinayette de Fanos Kalopsidiotis’in öldürüldüğü hatırlatıldı. Perşembe gecesi öldürülen Kallitsionis’in ise Kalopsidiotis’in ölümüne kadar onun hesabına çalışan birisi olduğu kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısCinayet
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