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RUM BASINI: SURİYELİ TERÖR ŞÜPHELİSİ SERBEST BIRAKILDI

Güney Kıbrıs’ta 8 Mayıs 2019’dan beri terör şüphelisi olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan Suriyeli bir şahsın, Yüksek Mahkeme kararıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

26 Şubat 2021 Cuma 15:17
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RUM BASINI: SURİYELİ TERÖR ŞÜPHELİSİ SERBEST BIRAKILDI

Alithia gazetesi, söz konusu şahsın IŞİD terör örgütü üyesi olduğunu ve bunun, sosyal medya hesabına yüklediği fotoğraflarla ispatlandığını; ancak şahsın terör örgütüne üye olduğunu reddettiğini yazdı.
Gazete, söz konusu şahsın Güney Kıbrıs’a gittiği tarihten bu yana, ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle Mennoya tutukevinde bulunduğunu ve “Habeas Corpus” kararı çıkarılıp serbest kalmak için Yüksek Mahkeme’ye başvurduğunu kaydetti.
Söz konusu şahsın kardeşinin de Güney Kıbrıs’ta yaşadığını belirten gazete, Yüksek Mahkeme’nin, tutukluluk süresinin minimum olması gerektiğine ve 21 aydır tutukluluğu devam eden şahsın, serbest kalmasına hükmettiğini yazdı.

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