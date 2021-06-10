Rum Basını Yazdı : "İki Sahil Yasadışı Açılıyor"

Alithia gazetesi: “Maraş: İki Sahil Yasadışı Açılıyor – Biri Hali Hazırda 250 Şemsiye Yerleştirdikleri Altın Sahil” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, KKTC makamlarının, kapalı bölge Maraş’ta bulunan iki sahili, halkın kullanımı için “yasadışı şekilde” açacağını yazdı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, kapalı bölge Maraş’ı ziyaret edenlerin sayısına ilişkin açıklamasıyla, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in açılacak sahillere ilişkin açıklamasını geniş şekilde yansıtırken, Rum “Mağusa Sanayi ve Ticaret Odası” (EVEA) tarafından yapılan açıklamaya da yer verdi.

EVEA’nın açıklamasında, KKTC makamlarının kapalı bölge Maraş’taki eylemlerinin engellenmesi için Rum hükümetine, Rum meclisine yeni seçilen bölgeli milletvekillerine ve uluslararası topluma çağrıda bulunuldu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Deniz Kenarlarını Açıyorlar – Türkler Kapalı Bölgeye İlişkin Planlarına Devam Ediyor”.