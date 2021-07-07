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Rum Basını Yazdı: “Teyakkuz seviyesi kırmızıda”

Mikrobiyoloji/Moleküler Viroloji Profesörü Dr. Petros Karayannis yeni tip koronavirüs vakalarında gözlenmekte olan artış nedeniyle “teyakkuz seviyesinin kırmızıda olduğunu” belirterek uyardı: “Dikkat etmezsek vaka sayısı binlere yükselecek.”

07 Temmuz 2021 Çarşamba 11:55
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Rum Basını Yazdı: “Teyakkuz seviyesi kırmızıda”

Alihtia ve Haravgi’ye göre, Dr. Karayannis, “Kıbrıs Haber Ajansı”na (KİPE) yaptığı açıklamada, pazartesi günü saptanan vaka sayısının 787’ye yükselmiş olmasına rağmen insanların, özellikle de gençlerin koronavirüs bitmişçesine rahat hareket ettiğini söyledi. Çoğu vakanın 40 yaş altı, bunların büyük bölümünün de 25 yaş altında kişiler olduğuna dikkat çeken Karayannis, özellikle gençleri aşı olmaya çağırdı.

Karayannis daha önce vaka sayısının azalması için ellerinde kısıtlama önlemleri silahı bulunduğunu ancak şu anda epidemiyolojik durumu ve önümüzdeki birkaç gündeki gelişimini yakından takip etmek durumunda olduklarına işaret etti, şunları söyledi:

“Yaz sezonunda ve turistik hareketlilik varken ne tür kısıtlama önlemleri alınabilir bilmiyorum. Kısıtlama önlemi alınırsa ekonomimizi önümüzdeki sezon için de kapatmış gibi oluruz. Almanya’daki laboratuvar henüz açıklama yapmadığı için vakalardaki artışın Delta varyasyonundan mı kaynaklandığını bilmiyoruz ancak vaka sayısındaki yükseliş hızı Delta varyasyonunu düşündürüyor.”

Gazete vaka sayısının dün 800’ü aştığını, bulaşma oranının da yüzde neredeyse 2’ye vardığını vurguladı.

Haberde, dün 41 bin 606 test yapıldığı, 827 yeni vaka saptandığı, bugüne kadarki toplam vaka sayısının 79 bin 636’ya ulaştığı ve pazartesi günü yüzde 1,80 olan bulaşma oranının dün itibarıyla yüzde 1,99’a ulaştığına dikkat çekildi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsGüney Kıbrıs
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