Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zanlıların PCR Test Sonuçları Bekleniyor
Zanlıların PCR Test Sonuçları Bekleniyor
Arkadaşını soydu, soluğu cezaevinde aldı
Arkadaşını soydu, soluğu cezaevinde aldı
Yurt dışına çıkışı yasaklandı
Yurt dışına çıkışı yasaklandı
Kuzu hırsızlığına bir kişi daha eklendi
Kuzu hırsızlığına bir kişi daha...
Tahsil ettiği paraları kendi hesabına yatırdı
Tahsil ettiği paraları kendi hesabına...

Rum kesiminde KKTC bayrağı hazımsızlığı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Beşparmak Dağları’nda bulunan dev bayrağı boyama çalışmaları başladı. Bayraktan rahatsız olan Rum Simerini gazetesi manşetinde, Kıbrıs Barış Harekatı’nın kod adı “Atilla”ya atıfta bulundu.

25 Ocak 2021 Pazartesi 17:13
713 Okunma
Rum kesiminde KKTC bayrağı hazımsızlığı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Beşparmak Dağları’nda bulunan dev bayrağı boyama çalışmaları başladı. Bayraktan rahatsız olan Rum Simerini gazetesi manşetinde, Kıbrıs Barış Harekatı’nın kod adı “Atilla”ya atıfta bulundu.

Beşparmak Dağları’ndaki KKTC bayrağını boyama çalışmalarının başlaması Rum medyasını çıldırttı.

Rum basını yine haddini aştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı ile ilgili ölçüsüz ifadeler kullandı.

Manşette “Atilla”

Simerini Gazetesi, Kıbrıs Barış Harekatı’na atıfta bulunarak, haberin manşetinde, harekatın kod adı olan “Atilla”yı kullandı.

Gazete, “Boyunduruk altındaki Beşparmaklar’da bulunan bayrak Atilla’nın çalışmalarıyla boyanıyor” diye yazdı.

Bayrağı görmemek için selvi ağaçları dikmişlerdi

Rum Kesimi’ndeki bayrak hazımsızlığı sadece medyada değil siyasilerde de görülüyor.

Eski Rum lider Glafkos Klerides, dönemin KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’la müzakereler sürecinde bayrağın kaldırılmasını istedi.

Denktaş’ın bu isteği reddetmesi üzerine, bayrağı görmemek için Rum başkanlık sarayının çevresine selvi ağaçları dikildi.

KKTC bayrağına hakaret

Kıbrıs Rum kesimi eski lideri Dmitris Hristofyas da Beşparmaklar’daki KKTC bayrağı için daha önce hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.

Hristofyas bayrak yüzünden “hem üzgün, hem öfkeli” olduğunu söylemişti.

Bayrak 12 futbol sahası büyüklüğünde

Rum Kesimi’nde hazımsızlık yaratan bayrak, 101 bin metrekare yani yaklaşık 12 futbol sahası büyüklüğünde.

Kıbrıs Barış Harekatının hemen ardından Dağın yamacına komando taburu tarafından Türk bayrağı yapıldı. 7 Mart 1984’de çıkarılan yasa ile de KKTC bayrağı Beşparmak Dağları üzerindeki yerini aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Taşkent mevkisinde yaklaşık bir ay sürmesi planlanan çalışmaları yerinde inceledi.

BRT
        
        
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güneyde ilk etapta ilkokulların açılması planlanıyor
Güneyde ilk etapta ilkokulların açılması planlanıyor
BAŞPİSKOPOS KAMUOYUNA AÇIKLAMADA BULUNDU
BAŞPİSKOPOS KAMUOYUNA AÇIKLAMADA BULUNDU
BAF’TA UYUŞTURUCU, PATLAYICI VE SOYGUN
BAF’TA UYUŞTURUCU, PATLAYICI VE SOYGUN
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim