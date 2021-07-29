Künye
Kıbrıs 35
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak girerken yakalandılar
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak...
Kanlı biten kavga mahkemede son buldu
Kanlı biten kavga mahkemede son...
Yemek yüzünden çıkan kavgada arkadaşını bıçakladı
Yemek yüzünden çıkan kavgada arkadaşını...
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Çamaşır yıkama kavgası kanlı bitti
Çamaşır yıkama kavgası kanlı bitti

Rum lider veto kartını çekti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin AB’deki “olumlu gündemini” veto etme ihtimalinden söz etti.

29 Temmuz 2021 Perşembe 12:24
230 Okunma
Rum lider veto kartını çekti

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Yunanistan ziyareti çerçevesinde Euronews kanalına açıklamada bulunduğunu, açıklamasında Türkiye’nin AB’deki “olumlu gündemini veto etme ihtimallerinin açık olduğunu” vurguladığını yazdı.

Gazete, “Anastasiadis: AB-Türkiye Olumlu Gündemini Veto Etme Olasılığımız Mevcut – İngiltere ve Elizabeth Spehar’a Eleştiriler” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum liderin ayrıca BM Güvenlik Konseyi kararları karşısında takındıkları tutum sebebiyle İngiltere ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’a da sert eleştirilerde bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Anastasiadis, “Türkiye’nin nasıl davranacağıyla orantılı olarak hiçbir şeyin ihtimal dışı olmadığını” belirterek “gerek olumlu gündemin veto edilmesi gerekse Avrupa tarafından benimsenmesi gereken önlemler şeklinde, bedel ödenmesini sağlayacak herhangi bir şeyden” söz etti.
Anastasiadis, “Avrupa içerisinde de çıkarları, ilkelerden ve değerlerden üstün tutanların olduğunu” iddia ederek “dikkatli olunması gerektiğini” belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Nikos Anastasiadis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney’de 4 Ayda 1.17 Milyar Euro Para Biriktirdiler
Güney’de 4 Ayda 1.17 Milyar Euro Para Biriktirdiler
Güney'de 3 ayrı noktada yangın!
Güney'de 3 ayrı noktada yangın!
Borrell: Türk Eylemleri Geri Alınmalı, Aksi Takdirde…
Borrell: Türk Eylemleri Geri Alınmalı, Aksi Takdirde…
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim