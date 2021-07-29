Rum lider veto kartını çekti

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Yunanistan ziyareti çerçevesinde Euronews kanalına açıklamada bulunduğunu, açıklamasında Türkiye’nin AB’deki “olumlu gündemini veto etme ihtimallerinin açık olduğunu” vurguladığını yazdı.

Gazete, “Anastasiadis: AB-Türkiye Olumlu Gündemini Veto Etme Olasılığımız Mevcut – İngiltere ve Elizabeth Spehar’a Eleştiriler” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum liderin ayrıca BM Güvenlik Konseyi kararları karşısında takındıkları tutum sebebiyle İngiltere ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’a da sert eleştirilerde bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Anastasiadis, “Türkiye’nin nasıl davranacağıyla orantılı olarak hiçbir şeyin ihtimal dışı olmadığını” belirterek “gerek olumlu gündemin veto edilmesi gerekse Avrupa tarafından benimsenmesi gereken önlemler şeklinde, bedel ödenmesini sağlayacak herhangi bir şeyden” söz etti.

Anastasiadis, “Avrupa içerisinde de çıkarları, ilkelerden ve değerlerden üstün tutanların olduğunu” iddia ederek “dikkatli olunması gerektiğini” belirtti.