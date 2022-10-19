Rum tarafında Başpiskoposluk'luk kavgası

Fileleftheros gazetesi, Başpiskpos II.Hrisostomos’un sağlık durumunun kötüleşmesinin yeni olgular yarattığını, taht taliplerinin kurmaylıklarının harekete geçtiğini çünkü Başpiskoposluk yeri boşalır boşalmaz tüzük gereği ilgili süreçlerin derhal başlayacağını yazdı.

Başpiskoposun, Sen Sinod Meclis üyeleri tarafından seçildiğini yazan gazete, şu an ki tahminlere dayanarak, aralarında bir kişinin Başpiskopos (tüzük gereği 3 kişi seçimde yer alacak) seçileceği oylamaya göre ilk üç sırada olan kişilerin, Limasol Metropoliti Athanasios, Tamasu ve Orinis Metropoliti İsaias ve Baf Metropoliti Yeorgios’tan oluşmasının beklendiğini, Konstantia ve Mağusa Metropoliti Vasilios’un da ihtimaller arasında olduğunu belirtti.

Öte yandan Politis gazetesi başpiskoposluk seçimlerinde oy kullanma hakkı bulunan Ruslar aracılığıyla Moskova’nın olası (seçimlere) müdahale etme endişesinin duyulduğunu yazdı.