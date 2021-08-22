Künye
Kıbrıs 33
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
İbrahim Takımcılar 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
İbrahim Takımcılar 7 gün daha...
"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”
"Dünyadaki herkes ölecek bir tek...
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu

Rum Yönetimi gerekli yerlere protesto eylemi yaptı

BM Barış Gücü Komutanı'nın Güvenlik Kuvvetleri Komutanı'nı ziyaretinde TC VE KKTC bayrakları önünde çektirdiği fotoğraf Kıbrıslı Rumları kızdırdı. Gjerde’nin her türlü sınırı aştığını öne süren Rum hükümeti gerekli yerlere protesto eyleminde bulundu...

22 Ağustos 2021 Pazar 13:21
0 Okunma
Rum Yönetimi gerekli yerlere protesto eylemi yaptı

BM Barış Gücü Komutanı Tümgeneral Ingrid Gjerde’nin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na (GKK) 5 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirdiği ziyaret ve ziyaret esnasında Türkiye ve KKTC bayrakları önünde çektirdiği fotoğraf Rum basınında yer bulurken, Rum hükümetinin protestoda bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “UNFICYP’in Tümgenerali İşgal Sembolleri Önünde” başlığı altında fotoğraflı verdiği haberinde, BM Barış Gücü Komutanı Tümgeneral Ingrid Gjerde’nin 5 Temmuz tarihinde “sözde Kıbrıslı Türk güvenlik güçleri karargahını” ziyaret ettiğini, ziyaret etmekle de kalmayıp “işgalci Türkiye ve sahte devletin” bayrakları önünde fotoğraf çektirdiğini yazdı.

"GJERDE GÖREVİNDEN ALINABİLİR"

Söz konusu fotoğrafa da yer veren gazete, Gjerde’nin her türlü sınırı aştığı iddiasında bulunarak, Rum hükümetinin gerekli yerlere protesto eyleminde bulunduğunu vurguladı.

Haberde ayrıca, bu eylemin sonucunun “ya UNFICYP’in Gjerde’nin hatasını kabul etmesi, ya da Rum hükümetinin Gjerde'nin görevden alınmasını talep etmesi olabileceği” iddiasında da bulunuldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta 2 Can Kaybı
Güney Kıbrıs’ta 2 Can Kaybı
Güney Kıbrıs 120 fiyat düzeyi endeksiyle 6’ncı sırada
Güney Kıbrıs 120 fiyat düzeyi endeksiyle 6’ncı sırada
İngiltere’de yaşayan Rumlar Johnson’dan destek istedi
İngiltere’de yaşayan Rumlar Johnson’dan destek istedi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim