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Rum Yönetimi “Karşı-Navtex” yayımladı

Güney Kıbrıs, Türkiye'nin yayımladığı Navtex'e yanıt olarak, “Karşı-Navtex” yayımladı.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 09:39
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Rum Yönetimi “Karşı-Navtex” yayımladı

Türkiye’nin dün yeni bir Navtex yayımlayarak Yavuz sondaj gemisinin Doğu Akdeniz bölgesindeki sondaj faaliyeti yürüttüğü bölgedeki Navtex’ini 15 Eylül’e kadar uzatması üzerine Rum Yönetimi bu sabah “karşı-Navtex” yayımladı.

Rum radyosuna göre Rum yönetimi, Larnaka’daki “Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi” tarafından yayınlanan “karşı-Navtex”i ile Türkiye’nin yeni Navtex’inin “yetkisiz ve geçersiz, Yavuz ve beraberindeki gemilerin bölgedeki faaliyetlerinin de yasa dışı olduğu” iddiasını ortaya attı. 

Anahtar Kelimeler:
Rum YönetimiDoğu AkdenizGüney Kıbrıs
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