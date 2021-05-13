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Rumlar Siyasi Partilere Güvenmiyor

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Rumların yüzde 88’i siyasi partilere güvenmiyor.

13 Mayıs 2021 Perşembe 14:57
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Rumlar Siyasi Partilere Güvenmiyor

Alithia gazetesi, Avrupa İstatistik Ofisinin ilgili araştırmasının sonuçlarına yer verdi. 
Habere göre Rumların yüzde 88’i siyasi partilere, yüzde 69’u hükümete, yüzde 74’ü meclise, yüzde 55’i bölgesel veya yerel kuruluşlara, yüzde 56’sı adalet/hukuk sistemine güvenmiyor.
Öte yandan Fileleftheros gazetesi aynı araştırmaya dayanarak Rumların yüzde 54’nün ülkenin karşılaştığı en büyük sorununun ekonomik durum olarak gördüğünü yazdı.
Habere göre Rumların yüzde 44’ü ise sorun olarak işsizliği gösterdi. 
Rumların yüzde 67’si ülkedeki durumu “kötü” olarak addetti. 
RUMLAR AŞI KONUSUNDA KARARSIZ
Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde Eurostat verilerine dayanarak Rumların yüzde 81’inin Covid-19 aşıları konusunda kararsız olduğunu söylediğini yazdı.
Habere göre Rumların yüzde 84’ü ayrıca aşıların, uzun vadede yan etkilerinin olacağına inanıyor. 
Rumların yüzde 46’sı pandemiyi sonlandıracak tek unsurun aşılar olduğuna inanıyor. 

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