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Safepass ve Hızlı Test Zorunluluğunu Protesto Etmek İçin Eylem Yapıldı

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500 kişilik bir grubun dün, Rum Adalet Bakanlığı önünde “SafePass” uygulaması ve hızlı test zorunluluğunu protesto etmek için eylem yaptığı bildirildi.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 14:14
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Safepass ve Hızlı Test Zorunluluğunu Protesto Etmek İçin Eylem Yapıldı

Fileleftheros gazetesi, “Tanrının Sesi Platformu” tarafından düzenlenen eylem öncesinde polisin, eylemcilerin bakanlık binasına yaklaşmasını önlemek amacıyla bina önüne demir parmaklıklar koyduğunu ve bakanlık çevresindeki trafik akışını kestiğini yazdı.
Polislerin, kalkan ve diğer savunma teçhizatlarıyla yoğun tedbir aldığını kaydeden gazete, bir adet TOMA’nın da bakanlık dışında hazır bulundurulduğunu belirtti.
Haberde, eylemcilerin ellerinde bayraklar ve pankartlarla zorunlu aşı, “SafePass” uygulaması ve hızlı test zorunluluğu aleyhinde sloganlar attıkları ve olaysız şekilde dağıldıkları ifade edildi.

Son Güncelleme: 26.07.2021 15:54
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