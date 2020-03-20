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“Salgından korunmak çok basit. Evde kalın”

Rum Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou, Koronavirüs hastaları için 126 yatağın daha alındığını kaydetti

20 Mart 2020 Cuma 16:01
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“Salgından korunmak çok basit. Evde kalın”

Rum Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou yaptığı açıklamada koronavirüs hastaları için 126 yatağın daha alındığını söyledi. Nisan ayı başlarında daha fazla solunum cihazına da sahip olacaklarını belirten Rum Bakan, halka evde kalmaları yönünde çağrıda da bulundu.
 

Rum Sağlık Bakanı'nın açıklaması şöyle:


“Koronavirüs hastaları için artık 126 yatağımız daha var. Ayrıca Nisan ayı başlarında daha fazla solunum cihazına da sahip olacağız. Salgından korunmak çok basit. Evde kalın. Karantinadaki kişiler mutlaka kendilerine verilen talimatlara uymalıdır. Önümüzdeki günler belirleyicidir. Önceki günlerdeki çabamızı boşa çıkartmamak için herkes disiplinli olmalıdır”. 

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsCoronavirüs
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