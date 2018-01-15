Sandığa giderlerse seçim aritmetiği değişir

Son yıllarda sistemli şekilde sandığa gitmeyenlerin harekete geçirilmesinin, Rum başkanlık seçiminde aritmetiği değiştirebileceği haber verildi.

Politis “Kararsızlar-Boykot Davranışı Anahtar… Başkanlık Seçimi Sandığında Zaferin ‘Sırrı’” başlığıyla manşete çektiği haberinde “Noverna Analytics and Research” isimli şirkete 2-11 Şubat’ta Güney Kıbrıs genelinde 18 yaş ve üzeri 835 kişi arasında yaptırdığı kamuoyu araştırmasının, özellikle boş oy vereceğini veya kararsız olduğunu söyleyen Rum seçmen profiliyle ilgili sonuçları aktardı.

Partilerin kampanyalarında, geçersiz oy kullanacağını veya özellikle 28 Ocak’taki ilk turda ne yapacağına halen karar vermediğini söyleyen seçmenlere ağırlık verdiklerini, çünkü bu seçmenin sergileyeceği davranışın anahtar olacağını yazdı.

Habere göre, bu seçimde geçersiz oy kullanacağını veya kararsız olduğunu söyleyenlerin yüzde 45’i önceki seçimlerde sandığa gitmedi. Bu kişilerin yüzde 20’si hangi partiden olduğunu açıklamazken yüzde 16’sı DİSİ’li, yüzde 5’i AKEL’li, yüzde 4’ü DİKO’lu, yüzde 3’ü EDEK’li, yüzde 2’si Dayanışma

Hareketi, yüzde 1’i Vatandaşlar İttifakı, yüzde 7’si de diğer partiden olduğunu söyledi.

Yine geçersiz oy kullanacağını veya kararsız olduğunu söyleyenlerin yüzde 39’u 55 yaş ve üzeri, yüzde 33’ü 35-54 yaş aralığında, yüzde 28’i de 18-34 yaş aralığında.

“Önümüzdeki bir yıl içerisindeki kişisel ekonomik durumunun nasıl olacağı” sorusuna karşılık, ELAM Başkanı Hristos Hristu seçmenlerinin yüzde 22’si “daha iyi”, yüzde 56’sı “aynı”, yüzde 8’i “daha kötü” dedi, yüzde 14’ü cevap vermek istemedi.

Bu soruya Stavros Malas’a oy vereceklerin yüzde19’u “daha iyi”, yüzde 62’si “aynı”, yüzde 10’u “daha kötü” dedi, yüzde 9’u cevap vermek istemedi.

Nikolas Papadopulos’a oy vereceklerin yüzde 22’si “daha iyi”, yüzde 53’ü “aynı”, yüzde 10’u “daha kötü” dedi, yüzde 15’i cevap vermek istemedi.

Nikos Anastasiadis’e oy vereceklerin yüzde 38’i “daha iyi”, yüzde 51’i “aynı”, yüzde 2’si “daha kötü” dedi, yüzde 9’u cevap vermek istemedi.

Toplamda yüzde 25 “daha iyi”, yüzde 55 “aynı”, yüzde 9 “daha kötü” dedi, yüzde 11 cevap vermek istemedi.

Aynı soruya DİSİ destekçilerinin yüzde 37’si “daha iyi”, yüzde 48’i “aynı”, yüzde 5’i “daha kötü” cevabını verdi, yüzde 10’u cevap vermedi.

DİKO destekçilerinin yüzde 30’u “daha iyi”, yüzde 47’si “aynı”, yüzde 12’si “daha kötü” ve yüzde 13’ü “cevap vermek istemiyorum” dedi.

AKEL destekçilerinin yüzde 20’si “daha iyi”, yüzde 60’ı “aynı”, yüzde 12’si “daha kötü” ve yüzde 8’i “cevap vermek istemiyorum” dedi.

Soruya, yaş gruplarına göre verilen cevaplar ise şöyle: 55 yaş ve üzeri kesimin yüzde 20’si “daha iyi”, yüzde 56’sı “aynı”, yüzde 10’u “daha kötü”, yüzde 14’ü “cevap vermek istemiyorum”.

35-54 yaş grubunun yüzde 27’si “daha iyi”, yüzde 53’ü “aynı”, yüzde 9’u “daha kötü” ve yüzde 11’i “cevap vermek istemiyorum”.

18-34 yaş grubunun yüzde 27’si “daha iyi”, yüzde 56’sı “aynı”, yüzde 8’i “daha kötü” ve yüzde 9’u “cevap vermek istemiyorum” dedi.